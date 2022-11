la tracklist e i duetti della raccolta

Nek, 5030: la data di uscita, la tracklist e tutti i duetti e le collaborazioni del cantautore nella nuova raccolta.

La carriera di Nek racchiusa in una nuova grande raccolta. L’artista di Sassuolo è pronto a festeggiare un doppio anniversario: i suoi primi 50 anni e i suoi primi 30 anni di carriera. E quale miglior modo per farlo, se non attraverso un greatest hits davvero speciale, con tante rivisitazioni dei suoi successi e con molte collaborazioni di grande livello, da Jovanotti a Giuliano Sangiorgi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo progetto de cantautore di Lascia che io sia.

Nek festeggia con la raccolta 5030

Già anticipato dal singolo inedito La teoria del caos, 5030 è il progetto discografico con cui il noto cantautore vuole celebrare i suoi 50 anni e i primi 30 di carriera. Due traguardi straordinari che lo hanno portato a diventare uno degli artisti più amati in Italia, e non solo.

Nek

La data di uscita del nuovo disco è il 2 dicembre. Sarà disponibile sia in formato digitale su tutte le piattaforme streaming più importanti, sia in CD e vinile numerato e colorato giallo trasparente. La sua pubblicazione anticiperà il suo tour nei teatri, in partenza l’11 dicembre con una data speciale a Milano, prima di ripartire direttamente nel 2023.

La tracklist di 5030

Molti dei più grandi successi di Nek sono presenti in questa raccolta, da quelli più datati alle hit più recenti, ma tutti in una versione completamente rinnovata. E a impreziosire l’intero progetto è anche la presenza di alcuni dei suoi più grandi amici all’interno della musica italiana:

1 – La teoria del caos

2 – Fatti avanti amore (feat. Jovanotti)

3 – Lascia che io sia

4 – Almeno stavolta

5 – Se io non avessi te

6 – Sei grande

7 – Laura non c’è

8 – Dimmi cos’è (feat. Francesco Renga)

9 – Cuori in tempesta (feat. Giuliano Sangiorgi)

10 – Money Honey

Di seguito il video con l’annuncio del cantautore di Sassuolo: