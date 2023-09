in alcuni casi può trattarsi di un vero disturbo

I nostri amici a quattro zampe leccando davvero di tutto. Vediamo insieme cosa significa quando il cane lecca il divano e cosa possiamo fare a riguardo.

I nostri amici a quatto zampe presentano spesso comportamenti strani che possono suscitare in noi curiosità, ma spesso anche preoccupazione. Ciò soprattutto se la nostra palla di pelo presenta un comportamento ossessivo e continuo.

Infatti, sebbene leccare sia un gesto che Fido compie abitualmente, a volte potrebbe essere un segnale che c’è qualcosa che non va, soprattutto se lecca oggetti come il divano. Vediamo insieme, nel seguente articolo, perché il cane lecca il divano e cosa possiamo fare a riguardo.

Il cane lecca il divano: ecco perché

Uno dei comportamenti che possiamo facilmente notare nei nostri amici a quattro zampe è leccare. I nostri amici pelosi leccano qualsiasi cosa, per qualsiasi motivo. Per esempio Fido può leccare per esplorare, può leccare noi per dimostrarci affetto, leccare il suo corpo quando presenta qualche ferita o anche leccare oggetti come il divano.

Ma perché la nostra palla di pelo lecca il divano? Dobbiamo preoccuparci? In generale non deve destare preoccupazione se il proprio amico a quattro zampe lecca il divano, soprattutto se su quest’ultimo sono presenti briciole, macchie o residui di cibo. Infatti dopo aver ripulito il divano, il cane sicuramente non leccherà più quest’ultimo.

Un altro motivo per cui il nostro amico a quattro zampe presenta tale comportamento è per “reclamare” il suo posto sul divano. Ciò accade soprattutto se diamo la possibilità al nostro amico peloso di salire su quest’ultimo e quindi fargli lasciare il suo profumo sul divano.

Tuttavia, come per ogni comportamento, bisogna fare attenzione alla frequenza del gesto. Infatti se il cane lecca il divano in maniera ossessiva e compulsiva, sarebbe opportuno fare attenzione anche ad altri segnali, in quanto la nostra palla di pelo potrebbe soffrire di ansia da separazione o stress. Gli altri segnali da non sottovalutare sono:

Ma cosa succede se il nostro amico a quattro zampe lecca il divano? Se il gesto viene svolto per raccogliere briciole o residui di cibo, il cane potrebbe presentare problemi digestivi a seconda del cibo che ha ingerito. Se invece il comportamento risulta compulsivo, il nostro amico peloso potrebbe persino presentare problemi alla bocca per il contatto eccessivo con il tessuto del divano.

Cosa fare se il cane lecca il divano

Per fermare il comportamento del nostro amico a quattro zampe, la prima cosa da fare è comprendere il motivo per cui Fido lecca il divano. Se lo fa perché su di esso sono presenti briciole o macchie di cibo, sarebbe opportuno distrarre la palla di pelo offrendogli un’alternativa, come per esempio giocare con lui.

Se invece il nostro amico a quattro zampe presenta tale comportamento perché stressato (per capirlo bisogna fare attenzione ad altri sintomi di stress nel cane) è necessario comprendere per quale motivo Fido è stressato e comportarsi di conseguenza. Se invece il cane soffre di ansia da separazione sarebbe opportuno confrontarsi con un medico veterinario esperto in comportamento e un istruttore cinofilo.