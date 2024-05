Mundys lancia podcast “The Space of a Journey” dedicato a innovazione e mobilità

– La holding infrastrutturale Mundys ha lanciato una interessante iniziativa in tema di mobilità ed innovazione, con la nuova rubrica di Podcast “The Space of a Journey”, pubblicata, in doppia lingua, sulle principali piattaforme di ascolto.

Il progetto, nato grazie alla collaborazione con la casa editrice Codice Edizioni esprime la volontà della Capogruppo di promuovere l’ascolto di analisi condotte da autorevoli opinion makers, professori, scienziati e intellettuali sui temi dell’innovazione e della mobilità, pilastri dello sviluppo sostenibile del business di Mundys.

Gli ascoltatori interessati al ruolo della tecnologia nelle trasformazioni ambientali e sociali, soprattutto nel settore della mobilità, potranno così approfondire queste tematiche attraverso un “viaggio” di sei puntate, pubblicate a cadenza periodica, da oggi fino alla fine dell’anno.

Al centro del podcast sei esperti intervistati da un sistema intelligenza artificiale: David Weinberger, autore statunitense considerato un guru del social web e uno dei più autorevoli filosofi di internet; Anthony Elliott, noto sociologo e docente universitario australiano che si occupa di temi di identità, globalizzazione e rivoluzione digitale; Mathis Wackernagel, ambientalista svizzero, fondatore e attuale presidente del Global Footprint Network; Ersilia Vaudo, laureata in Astrofisica, attualmente impiegata all’Agenzia spaziale europea ESA dove ricopre il ruolo di Chief Diversity Officer; Carlo Ratti, architetto e ingegnere che insegna al MIT di Boston, dove dirige il Senseable City Laboratory; Kevin Kelly, studioso delle tecnologie e del mondo digitale, di cui esamina l’impatto sulla vita quotidiana, la società e la cultura e co-fondatore della rivista Wired.

L’AI è anche alla base dello sviluppo del format a livello tecnico: nel podcast è possibile ascoltare i protagonisti parlare con la loro voce originale in un perfetto italiano grazie a un sistema di intelligenza artificiale.