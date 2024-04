la ricetta del primo piatto primaverile veloce e saporito

ingredienti Olio extravergine di oliva

La pasta con agretti è un primo veloce e saporito, perfetto da portare in tavola in primavera quando gli agretti, ortaggi ricchi di vitamine e sali minerali, conosciuti anche con il nome di barba di frate o senape dei monaci, sono nel pieno della loro stagionalità.

Dall’aspetto filiforme e dal sentore lievemente acre, in questa ricetta gli agretti vengono mondati e lessati poi in acqua bollente leggermente salata insieme agli spaghetti, scolati al dente e trasferiti con le verdure in un tegame antiaderente con un soffritto di aglio, olio e peperoncino. Una volta fatta saltare la pasta sul fuoco con un giro d’olio extravergine di oliva e un mestolino di liquido di cottura, non ti rimarrà che distribuirla nelle fondine individuali e servirla subito, ben calda, per un pranzo espresso in famiglia o una cena informale in compagnia di amici.

Ideali da arrotolare in punta di forchetta insieme al condimento, gli spaghetti possono essere sostituiti con le bavette, le linguine o altro formato, preferibilmente lungo, presente in dispensa. Per una nota crunchy puoi completare la preparazione con del pangrattato tostato, oppure puoi far insaporire gli agretti direttamente nella padella con il soffritto piccante.

Per un risultato più cremoso puoi mantecare la pasta, lontano dai fornelli, con qualche cucchiaio di ricotta sgocciolata dal siero o di robiola oppure, se tra i commensali non ci sono vegetariani, puoi arricchire il piatto con filetti di alici sott’olio, tonno in scatola, cubetti di pancetta o una salsiccia, precedentemente sgranata e rosolata su fiamma viva.

Scopri come preparare la pasta con agretti seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ami gli agretti, prova altre ricette che li vedono protagonisti, come la frittata di agretti, i nidi di agretti con uova e i tortini di agretti.

Come preparare la pasta con agretti

Pulisci gli agretti: elimina la parte finale dei gambi più dura e fibrosa , quindi lava per bene gli ortaggi sotto l’acqua corrente fredda.

Tuffa gli agretti in abbondante acqua bollente leggermente salata e scottali per un paio di minuti, quindi versa nella stessa casseruola gli spaghetti e lasciali cuocere per il tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo sbuccia l’aglio e tritalo al coltello .

In un tegame antiaderente, lascia rosolare l’aglio sminuzzato e il peperoncino a rondelle con un giro generoso di olio extravergine di oliva .

Scola la pasta al dente e trasferiscila insieme agli agretti nella padella con il soffritto .

Aggiungi un mestolo di acqua di cottura e lascia insaporire sul fuoco.

Quando il fondo si sarà asciugato, manteca la pasta con un filo d’olio a crudo .