la ricetta del dolce senza cottura veloce e goloso

La cheesecake 3 ingredienti è un dolce senza cottura facile, veloce e goloso, ideale per una merenda sfiziosa o da servire come squisito dessert a fine pasto. Per realizzarla ti basterà preparare la base con i biscotti sbriciolati, amalgamati con latte condensato e realizzare la farcitura con formaggio spalmabile frullato con latte condensato. Una volta versata la farcitura sulla base di biscotti, la torta dovrà riposare in freezer per almeno 2 ore: trascorso il tempo necessario puoi decorarla come più ti piace o semplicemente con della frutta fresca, nel nostro caso delle fragole. Ecco come prepararla con la nostra Melissa in pochi passaggi.

Sono tante le ricette di cheesecake che puoi realizzare, idee super golose per tutti i gusti e per tutte le occasioni.

ingredienti Per la crema al formaggio

Come preparare la cheesecake 3 ingredienti



1

2

3

Sbriciola i biscotti e unisci il latte condensato . Monta il formaggio spalmabile con il latte condensato, con l’aiuto di uno sbattitore .



4

5

6

Riempi il fondo di uno stampo da 22 cm con il biscotto, compatta bene con l’aiuto di un bicchiere . Versa la crema ottenuta e riponi in freezer per circa 2 ore. Quando sarà fredda e compatta, togli lo stampo, decora e gusta la tua cheesecake .

Consigli

Puoi decorare la cheesecake 3 ingredienti con una coulis alla frutta o con il topping che preferisci, così da personalizzarla in base ai tuoi gusti.

Puoi conservare la cheesecake 3 ingredienti in frigorifero per 2-3 giorni sotto una campana di vetro o, comunque, ben coperta.