La Rai spalanca le porte ad Arisa per The Voice Kids

I maligni direbbero che l’elogio a Giorgia Meloni ha funzionato, ma la realtà è che Arisa è una delle cantanti più brave della nostra generazione nonché un’esperta del mezzo televisivo. Per questo motivo non mi sono stupito quando DavideMaggio.it ha riportato la notizia che la Rai la vorrebbe arruolare per la prossima edizione di The Voice Kids che tornerà in autunno.



Il programma di Antonella Clerici, dopo aver chiuso la prima stagione con il 22,78% di share, sarebbe già stato riconfermato. Ma – contrariamente a quanto successo quest’anno – non andrà in onda la prossima primavera, ma già in autunno. Un anticipo realizzato probabilmente per contrastare il ritorno di Io Canto, l’altro programma sui bambini canterini di Canale 5. Insomma, chi prima arriva meglio alloggia?

Nel dubbio i Ricchi e Poveri per la stagione due non sarebbero stati riconfermati e Arisa sarebbe la candidata in pole position per ricoprire quel posto lasciato libero. “Non tutti, però, convergerebbero sul nome di quest’ultima“, scrive sempre DavideMaggio.it.

Rai o Sky? Arisa, il suo futuro televisivo

The Voice Kids a parte, Arisa sarebbe corteggiata anche da Sky che la vorrebbe nel cast di Pechino Express: questa è la seconda volta che glielo chiedono. Accetterà il corteggiamento di Sky? Finirà sulle poltrone girevoli di The Voice dopo aver sperimentato il ruolo di coach anche a X Factor e Amici oppure zitta-zitta la rivedremo nella scuola di Maria De Filippi?

La cantante – in merito alla scuola di Maria – è stata molto vaga e in una recente intervista rilasciata a TAG24 ha dichiarato: “Per me è stato un percorso molto bello, un’esperienza davvero intensa. Stare lì con i ragazzi è un ciclo, li conosci, crescono e finiscono l’anno con te ed è bello. Se tornerò nella nuova edizione di Amici? Non lo so se sarò ancora una professoressa“.