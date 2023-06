la piattaforma online di primo sostegno per donne operate al seno

A Torino nasce la piattaforma GADOSoS, uno strumento online per dare un primo sostegno alle donne operate al seno e ai loro famigliari/caregivers. Prende il nome dall’Associazione “GADOS ODV Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno”, che si impegna ad accompagnare le donne in un dignitoso decorso della malattia e garantire una miglior qualità di vita. GADOSoS accoglie l’iscrizione di personale medico e non, che ruota attorno al percorso di cura consigliato alle donne che affrontano il tumore al seno; la piattaforma è aperta a tutto il personale sanitario, pubblico e privato, che desideri contribuire a questa causa a titolo gratuito. Il servizio è rivolto a donne su tutto il territorio italiano, è gratuito e semplice da utilizzare e permette all’utenza di avere una consulenza in tempi brevi, anche con professionisti fuori dalla propria zona di residenza.

A chi si rivolge GADOS

«L’Associazione nel tempo ha riscontrato una generalizzata difficoltà a trovare un supporto specialistico di primo sostegno durante il percorso della malattia. Per rispondere a questo bisogno, GADOS ha scelto uno strumento innovativo, che si appoggia ai mezzi di comunicazione moderni per far dialogare specialisti e pazienti senza porre necessariamente un confine geografico, riduce drasticamente costrizioni di orario e limita i tempi di attesa, tipici del settore sanitario. GADOSoS permette anche alle/ai pazienti di prenotare in autonomia gli appuntamenti evitando l’intermediazione di centralini o segreterie, velocizzando così il processo e limitando la potenziale ansia data dalla condizione di malattia», spiega Rossella Noto, Presidente di GADOS.

Cosa offre

GADOS vuole offrire all’utenza un servizio sempre più omnicomprensivo e, al contempo, permettere ai professionisti di mettere a disposizione le loro competenze e instaurare con i pazienti “un rapporto uno a uno”, che possa eventualmente proseguire, qualora le due parti lo desiderino, indipendentemente da GADOS e dalla piattaforma di primo supporto. «L’idea è nata durante la pandemia di Covid, quando la comunicazione tra paziente e medico era spesso virtuale; abbiamo pensato che si potesse continuare ad utilizzare questa dimensione per andare oltre i confini locali e permettere di raggiungere con estrema facilità più persone su tutto il territorio», spiega ancora la Presidente di GADOS,« con il passare dei mesi, poi, ci siamo resi conto di quanto fosse necessario rispondere alle richieste di supporto dei pazienti con un servizio efficiente e rapido, che non si limitasse a dare supporto psicologico, ma che abbracciasse tante altre specializzazioni».

Come funziona GADOSoS

Per l’utenza

Per utilizzare la piattaforma è necessario versare la quota associativa annuale di 20€ ed essere soci di GADOS nell’anno corrente. Successivamente, viene attivato il profilo dell’Utente, che può registrarsi su GADOSoS tramite il sito GADOS | GRUPPO ASSISTENZA DONNE OPERATE AL SENO con nome, cognome, mail, numero di telefono. L’utente dovrà fornire anche un quadro della propria situazione clinica, che sarà visibile solo ed esclusivamente al professionista di riferimento.

La piattaforma presenta una lista di professionisti, divisi per specializzazioni (mediche e non), che hanno dato la loro disponibilità per le consulenze. Dall’elenco di professionisti si può scegliere a chi rivolgersi e inviare una richiesta di appuntamento, sulla base delle date e gli orari messi a calendario dagli stessi professionisti, che avranno cura di ricontattare l’utenza via telefono o con videochiamata. GADOSoS non fornisce un supporto di videochiamata integrato per lasciare la libertà di scegliere il mezzo di connessione preferito (Zoom, Google Meet, WhatsApp, etc.).

Per i professionisti

Il processo di iscrizione alla piattaforma è uguale per il professionista, che non deve essere socio Gados e non deve versare la quota associativa, ma fare un upload del proprio CV e numero di iscrizione all’albo. Tali documenti sono visibili solo all’Associazione, che li verifica prima di accettare un professionista, come garanzia di professionalità per l’utenza.La piattaforma offre un calendario personalizzato ad ogni professionista, attraverso cui si potranno indicare le proprie disponibilità in totale autonomia e libertà, in base al proprio tempo.