la differenza di età tra i due è notevole, ma stanno insieme da anni

Giulia Berdini, compagna di lunga data dell’ex direttore di Rai Tre Franco Di Mare, sta al suo fianco e lo sostiene da ben otto anni. Del giornalista Rai si sta parlando molto ultimamente sia per via della sua lotta contro la malattia comunicata al pubblico, sia per le vicissitudini interne all’azienda pubblica televisiva tra lo stesso giornalista e alcuni livelli dirigenti.

Originaria di Roma e ora trentatreenne, Giulia Berdini non è parte del mondo dello spettacolo, ma è stata nel medesimo ambiente in Rai dove ha conosciuto Franco, proprio durante questo periodo delicato in cui il giornalista sta affrontando il mesotelioma, un tumore derivato dall’esposizione all’amianto.

Il loro legame è nato dopo la fine del matrimonio di Franco con Alessandra, con cui ha adottato Stella, la loro figlia di 30 anni, portata via da un orfanotrofio a Sarajevo. In questa occasione il gesto di Franco Di Mare di adottare la bambina in un contesto problematico, come quello bellico in Jugoslavia, è stato definito eroico, definizione che lo stesso giornalista rifiuta per definirlo solo un gesto di amore.

Anche se racconta frammenti della sua vita su Instagram, dove conta 37mila follower, preferisce mantenere riservata la sua relazione con il giornalista. Alcuni dettagli, però, sono noti al pubblico. I due si sono incontrati negli ambienti Rai, dove Giulia era responsabile del catering nel bar interno di Saxa Rubra. Tra conversazioni e scambi di battute, è nata una connessione che è andata oltre la semplice simpatia.

Franco ha elogiato Giulia come “la donna che ha avuto la forza di sopportarmi anche quando io stesso non mi sopportavo”. Nonostante i commenti sulla loro differenza di età di 36 anni, Franco ha confessato: “Non avevo considerato che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal. Ora lo so”. Giulia ha portato una nuova gioia alla vita di Franco: “Mi ha contagiato con il suo ottimismo che temevo di aver perso”. Pare sia stato davvero un nuovo inizio carico di felicità per i due.

La donna lo sostiene durante questo difficile momento. Franco Di Mare è stato precedentemente sposato con Alessandra, con cui ha cresciuto Stella. Nonostante la fine del matrimonio nel 2012, Giulia Berdini non è coinvolta nel divorzio ed è entrata nella vita di Franco successivamente.