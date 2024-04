“Lei ha salvato me” Franco Di Mare parla della figlia Stella adottata a Sarajevo, non tutti sapevano che la loro storia ha ispirato un famoso film

Erano gli anni Novanta e la Jugoslavia era una vera e propria polveriera al centro dell’Europa. Tanti gli stati coinvolti, in un certo senso tutti dentro un “quasi guerra mondiale”. Una tragedia umana immane, immensa, come ogni conflitto e ogni bombardamento. Ed è qui che ha luogo il salvataggio più dolce che può esserci: l’adozione di una bambina in orfanotrofio di Sarajevo. A raccontare di sua figlia, Franco Di Mare, giornalista Rai.

In mezzo a tanti ragazzini chiari di capelli, individuai una bambina dai capelli scuri, la sola che mostrasse un sorriso. La presi tra le braccia, e lei si aggrappò al mio collo: fu il principio di una grande avventura.

Franco Di Mare, il giornalista che ha recentemente annunciato di lottare contro il mesotelioma, una forma aggressiva di cancro presumibilmente causata dall’esposizione all’amianto durante i suoi servizi in zone di conflitto, ha ricevuto un dono dalla vita: sua figlia, Stella Di Mare. Da Fazio ha parlato invece di chi non è stato certo un “dono”, ovvero i colleghi ed ex colleghi della Rai, definiti “ripugnanti” dal giornalista.

Il loro primo incontro avvenne nell’estate del 1992, in un orfanotrofio a Sarajevo. “Mi trovavo lì perché c’era stato un attacco di granate”, raccontò nel 2019 a L’ora solare. “Fu una fortuna che solo due di noi rimanessero feriti”. Stella aveva appena più di dieci mesi quando Franco Di Mare la notò tra gli altri bambini orfani e decise di portarla con sé in Italia, adottandola.

Questa storia è stata narrata nel romanzo “Non chiedere perché”, da cui nel 2015 è stata tratta la fiction “L’angelo di Sarajevo” con Beppe Fiorello. Tuttavia, Franco Di Mare ha sottolineato parlando in un’intervista con “Famiglia Cristiana” che non considera la sua azione un atto di eroismo.

Mi sono innamorato di una neonata, ci siamo un po’ scelti. Non mi sento generoso, ho fatto di tutto per portarla via da Sarajevo, ma in realtà non ho salvato nessuno. Lei, piuttosto, ha salvato me.

Stella Di Mare ha oggi 32 anni, e si sa poco di lei. Poche informazioni: si sa che ha conseguito la laurea in Economia e non cerca di farsi notare in nessun modo sul web. Non è attiva sui social media, almeno non con il suo nome reale, ma è apparsa almeno qualche volta in pubblico in compagnia del padre. Oggi è una delle persone che sta sostenendo Franco Di Mare nella sua malattia, insieme alla compagna Giulia, che è al suo fianco da otto anni, e alle sorelle Lucia e Sara.