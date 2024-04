la diagnosi per la 24enne è inaspettata

Emma Colledge, una giovane donna inglese di 24 anni, ha vissuto un’esperienza a dir poco drammatica che ha sconvolto la sua vita. Nel febbraio 2022, ha notato un gonfiore della sua pancia e un aumento della frequenza urinaria, situazioni “tipiche” di una donna incinta. Preoccupata, ha consultato il suo medico di base, pensando a un’allergia o alla sindrome del colon irritabile. I sintomi non accennavano a diminuire e la sua pancia continuava a crescere.

Come ha raccontato Emma alla ‘BBC’, la sua giovane età la rendeva un caso atipico e non c’era davvero una patologia nettamente riscontrabile. Insomma, per quanto riguardava i pareri esterni, poteva solo essere incinta.

Cercavo su Google i miei sintomi e mi diceva sempre che il cancro ovarico si riscontra principalmente nelle persone di età pari o superiore a 50 anni.

Il suo medico di base non sospettava nulla di troppo grave. A maggio, dopo una visita, le comunicò anche che era incinta. Emma, consapevole di non esserlo, si sottopose a un test di gravidanza che confermò la sua sensazione: in effetti, non era incinta.

Venne quindi fissato un appuntamento per ulteriori accertamenti, ma il dolore addominale divenne troppo intenso. Emma fu costretta a recarsi al pronto soccorso. Un’ecografia rivelò la presenza di una ciste di 30 cm e la diagnosi fu sconvolgente. Si tratta di un cancro alle ovaie.

Emma dovette affrontare due lunghi interventi chirurgici. Il primo per rimuovere la ciste e l’ovaio interessato, il secondo, più complesso, durò oltre nove ore e comprendeva l’isterectomia, la rimozione dell’appendice, della milza e di parte dell’intestino. A causa di quest’ultimo intervento, Emma dovette ricorrere a una stomia.

Per ridurre il rischio di recidiva, la giovane si è sottoposta a cicli di chemioterapia presso l’unità del Teenage Cancer Trust del Freeman Hospital di Newcastle. L’ultimo trattamento è avvenuto lo scorso anno e da allora gli esami non hanno mostrato segni di ritorno del cancro.

Visto l’aumento di casi di cancro alle ovaie tra le donne giovani, Emma ha deciso di condividere la sua drammatica esperienza per sensibilizzare sul tema. La donna ha voluto fortemente incoraggiare le donne a conoscere i sintomi di questa patologia. La diagnosi iniziale, legata al fatto di essere ipoteticamente incinta, era totalmente fuori strada. Dolore al bacino e alla pancia, sensazione di sazietà rapida e gonfiore sono alcuni dei segnali da non sottovalutare. Sottolinea il Teenage Cancer Trust: