Grave lutto Nino Frassica, la malattia l’ha strappato alla vita troppo presto

Un lutto molto grave ha colpito la famiglie del noto attore e comico siciliano Nino Frassica. Proprio in queste ore si è infatti divulgata la notizia della scomparsa di Matteo Frassica, fratello maggiore del famoso personaggio dello spettacolo italiano, che a Galati Marina, la piccola frazione di Messina in cui viveva, era conosciuto da tutti con il soprannome Uccio. Aveva 78 anni e si è arreso dopo una lunga lotta con una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Credit: Alberto Frassica – Facebook

Con un lungo e commovente post pubblicato sui social, Alberto, figlio di Matteo Frassica e nipote di Nino, quest’oggi ha reso nota la triste notizia riguardante proprio il decesso di Uccio, del suo papà.

Alberto ha raccontato di chi fosse suo padre e per farlo ha narrato dell’amore indissolubile che lo legava al mare, che era la sua casa, il suo posto, la sua vita. La vita appunto, Uccio, al mare l’aveva dedicata completamente. Abbandonandosi al suo blu “che sa di sapienza antica, di avventura e di sale“. “Si è abbandonato – scrive Alberto – alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l’anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell’acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto“.

La perdita di Matteo lascia un vuoto incolmabile nelle vite dei suoi familiari ma non solo. Tutta Galati Marina oggi, infatti, piange per aver perso un uomo eccezionale, una persona straordinaria a cui tutti volevano bene. I funerali verranno celebrati, come si legge nel post del figlio, alle 16:00 di domani, mercoledì 24 aprile, nella chiesa di Galati Marina. Chiunque vorrà potrà recarsi a dare al 78enne un ultimo saluto.

Al momento non sono ancora arrivate dichiarazioni da parte di Nino Frassica, che con Matteo aveva un legame fortissimo, così come ne ha per la sua terra, Messina, la Sicilia.