la data e i biglietti del concerto in Italia

Imagine Dragons, tour 2023: la data e i biglietti dei concerti in Italia del gruppo americano di Believer.

Grande notizia per i fan degli Imagine Dragons. La band di Dan Reynolds sarà protagonista di un nuovo grande concerto in Italia nel 2023. Il gruppo suonerà in una delle location più importanti in Italia nella prossima estate. Un annuncio che ha fatto impazzire i sostenitori della band americana nel nostro paese. Andiamo a scoprire la data e i dettagli su questo nuovo concerto.

Imagine Dragons in concerto in Italia nel 2023

Sarà Roma a ospitare gli Imagine Dragons. La location, però, è di quelle destinate solo ai più grandi: Dan Reynolds e compagni suoneranno al Circo Massimo il prossimo 5 agosto. I biglietti per il grande evento del gruppo americano sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un evento imperdibile per tutti i loro fan e non solo per chi vive nella città capitolina. I concerti al Circo Massimo acquistano infatti un valore epico davvero straordinario.

La scaletta dei concerti

Non sappiamo ancora quali saranno i brani scelti dalla band per la prossima leg europea del 2023. Quel che sappiamo è che già nel 2022 hanno regalato enorme spettacolo in ogni loro live. Andiamo a scoprire quali sono stati i brani presentati durante l’ultimo tour, in particolare nella data milanese:

– It’s Time

– Believer

– Polaroid / Hopeless Opus

– Thunder

– Amsterdam

– Shots

– Birds

– Follow You

– Lonely

– Natural

– I Bet My Life

– Forever Young (Alphaville cover)

– Wrecked

– Whatever It Takes

– It’s Ok

– Demons

– Enemy

– Bones

– Walking the Wire

– Warriors

– Radioactive

Vale la pena ricordare che nel loro ultimo live in Italia erano stati accompagnati anche da un big della nostra musica, Rkomi, come opening act. Non sappiamo per il momento chi sarà ad aprire il concerto della band americana.