Giorgia scherza sulla sua quotazione

Giorgia entra in gioco nel FantaSanremo 2023: la cantante ironizza sulla sua quotazione.

Il FantaSanremo 2023 è iniziato. In attesa dell’inizio del Festival, il prossimo 7 febbraio 2023, gli organizzatori del fantagiuoco più divertente hanno già dato il via alla competizione. Gli appassionati hanno già iniziato a creare le proprie squadre, che potranno essere modificate fino a poche ore dall’inizio della kermesse, e stanno tenendo sotto controllo i profili social di tutti i concorrenti per poter capire chi sia interessato al gioco e chi meno. Tra gli artisti più ‘maturi’ di quest’edizione, una delle più quotate è Giorgia, che proprio tramite Twitter ha usato l’ironia per commentare la sua partecipazione al fantagioco.

Giorgia scherza sul FantaSanremo 2023

Sono già oltre 170mila le squadre create in meno di due giorni. La mania è esplosa in maniera quasi imprevedibile, e tutti vogliono partecipare al fantagioco dedicato al mondo sanremese. Le quotazioni dei concorrenti sono state svelate dagli organizzatori il 27 dicembre. Il più costoso di tutti i cantanti in gara in quest’edizione è Ultimo, il favorito per la vittoria, seguito da Marco Mengoni. Ma anche Giorgia non è messa male…

Giorgia

Il prezzo per poter avere in squadra l’esperta cantante romana, di ritorno a Sanremo dopo oltre vent’anni, è di ben 25 baudi, in pratica un quarto del patrimonio totale a disposizione di ogni giocatore (chiamato però a dover costruire una squadra di cinque cantanti, non pochi). Una ennesima dimostrazione di stima che ha divertito anche la stessa Todrani, che su Twitter ha usato l’ironia per commentare questo prezzo: “M’hanno detto che costo tanti baudi“.

m’hanno detto che costo tanti baudi🤔 #fantasanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 28, 2022

Botta e risposta tra Giorgia e i suoi fan

Ovviamente la sua battuta non poteva passare inosservata a molti suoi fan, che hanno voluto scherzare con lei: “Non preoccuparti, sono soldi ben spesi, mia capitana. Basta che ci fai fare tanti punti“. Una responsabilità grande per Giorgia che ha risposto con un serenissimo: “Ansia“.

Tra i tanti che hanno risposto al suo tweet c’è anche il suo storico compagno, il maestro di ballo di Amici Emanuel Lo, che le ha replicato con questa battuta: “Io vorrei averti, quanti baudi devo spendere?“. Una domanda cui Giorgia ha risposto con una emoji con una scimmia.