Ambra, nuova musica nel 2023? L’attrice svela la verità

Ambra Angiolini si gode il successo dopo la partecipazione a X Factor e la riscoperta di T’appartengo: ma ci sarà ancora musica nel suo futuro?

E adesso chiamiamola “cantattrice”. O forse no. Ambra Angiolini continua a coltivare una grossa passione per il mondo della musica, ma per il momento non sembra intenzionata a dare seguito al suo ritrovato successo nato dalla sua partecipazione come giudice a X Factor. Nonostante la sua esibizione, rigorosamente in playback, sulle note di T’appartengo durante la finale, abbia risvegliato un grande interesse nei suoi confronti, Ambra a quanto pare vuole continuare a essere ciò che è sempre stata negli ultimi 25 anni: una talentuosa attrice e conduttrice televisiva.

Ambra Angiolini, nuova musica in arrivo? La verità

Sono passati quasi trent’anni dall’uscita di T’appartengo, che rimane in assoluto l’unico vero lampo di luce nella carriera musicale di Ambra Angiolina. Un brano che, nella sua ingenuità e semplicità, è riuscito a conquistare più di una generazione, al punto da tornare in classifica subito dopo la sua esibizione durante la finale di X Factor e far tornare a molti la voglia di ascoltare nuove canzoni dell’artista romana.

Ambra Angiolini

Chi questa voglia non sembra però avercela è la stessa Angiolini. Ospite del programma Say Waaaad? di Radio Deejay, ha infatti dichiarato di non avere alcuna intenzione di rimettersi in gioco in questo mondo: “Una canzone nuova quando? Dici ‘oddio, che scatole, questa ritorna’? Me lo dico pure io ogni tanto. Se rilascerò un nuovo singolo nel 2023? No, non succederà, ti avviso. Non ci sarà alcuna mia nuova canzone. Quando ho potuto dire di no, ho smesso di cantare. Prima non lo sapevo, poi quando ho capito che potevo rifiutarmi ho detto ‘ok, no grazie‘. Quindi non l’ho più fatto“.

I nuovi progetti di Ambra Angiolini

Non ci sarà dunque nuova musica per Ambra, e probabilmente nemmeno un nuovo X Factor, dopo quello agrodolce che ha appena vissuto nel 2022. La sua agenda potrebbe infatti essere eccessivamente piena, tra film, serie tv e anche il ritorno al teatro, una vecchia grande passione.

“Niente nuova musica, ma girerò due film, una serie e poi torno a lavorare in teatro. Sono piena fino al 2024“, ha spiegato l’attrice. Con buona pace di chi dovrà ancora aspettare un po’ per veder realizzato il suo sogno di rivederla su un palco o riascoltarla in radio.