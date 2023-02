Sanremo 2023, la conferenza stampa dell’8 febbraio: le parole di Amadeus, Francesca Fagnani e gli altri protagonisti.

Dopo aver rotto il ghiaccio con la prima serata, è arrivato il momento della presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, l’8 febbraio. Nella sala De Santis del Casinò di Sanremo si sono presentati i vertici Rai ma anche e soprattutto il direttore artistico Amadeus, la seconda madrina di questo Festival, Francesca Fagnani, e poi ancora Gianni Morandi. Ecco le loro dichiarazioni più importanti.

Le parole di Amadeus e Francesca Fagnani

Sono stati snocciolati, come consuetudine, nel corso della conferenza i dati Auditel, che hanno reso orgogliosa l’intera squadra della Rai, Amadeus in testa. Il presentatore ha infatti raggiunto con la serata di ieri il picco più alto della sua carriera.

Gianni Morandi e Amadeus

Per quanto riguarda Blanco, è stato chiesto ad Amadeus se fosse una gag andata male. Queste le parole del direttore artistico: “Durante le prove è stato provato due o tre volte, era previsto che lui dovesse dare un calcio alle rose, o che dovesse coricarsi o rotolarsi sulle rose, di questo ero a conoscenza. Io in realtà, stando dietro, non ho percepito il problema tecnico, ho visto solo l’esagerazione e ho capito che c’era qualcosa che non andava“. A quanto pare Blanco ha chiamato il presentatore stamattina e ha chiesto scusa al Festival e a tutte le persone che si sono sentite colpite dal suo gesto.

Ovviamente Francesca Fagnani si è detta invece emozionata e onorata di essere su questo palco. A domanda sul discorso di Chiara Ferragni ha preferito difendere la sua retorica da ogni tipo di accusa. Riguardo al suo, di monologo, ha invece spiegato che parlerà di un tema a lei caro, la scuola per i ragazzi in difficoltà.

Le altre dichiarazioni

Inevitabile nel corso della conferenza stampa parlare ancora di quanto fatto da Blanco. Il sindaco Alberto Biancheri ha tenuto a sottolineare quanto sia un’arte anche la coltivazione dei fiori, un’arte che necessita di anni di lavoro, e per questo motivo quella dell’artista è stata una mancanza di rispetto. Avrebbe potuto chiudere il caso chiedendo scusa, sarebbe bastato solo quello, secondo il primo cittadino.

Per quanto riguarda il programma della serata, ci sarà spazio per tanti ospiti, come i Black Eyed Peas, Al Bano e Massimo Ranieri con Gianni Morandi, dal palco esterno Francesco Renga e Nek e dalla nave ci sarà l’esibizione di Fedez.