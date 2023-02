FantaSanremo 2023, la classifica degli artisti: i primi risultati dopo la prima serata del Festival della canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2023 è cominciato, e in contemporanea anche il FantaSanremo. Il gioco più amato dagli italiani, forse anche più del fantacalcio, ha preso il via con oltre due milioni di squadre iscritte e tantissime leghe, sia private sia organizzate dagli sponsor, con ricchi premi in palio. Dopo la prima serata sono già saliti sul palco quattordici dei protagonisti della gara, e si è creata una prima classifica, molto parziale, che è molto diversa rispetto a quella ufficiale di Sanremo. Scopriamo insieme la graduatoria, dalla prima all’ultima posizione.

Mr. Rain

I risultati parziali

Ricordiamo che durante la prima serata si sono esibiti solo quattordici dei ventotto artisti in gara. La classifica è dunque molto parziale, anche se può già dare idea di chi possano essere gli artisti interessati al FantaSanremo in questa edizione e chi possano essere invece quelli poco interessati, ricordando come sia stato decisivo questo fattore lo scorso anno, ad esempio, per la vittoria finale della competitivissima Emma Marrone. La Brown peraltro tornerà sul palco anche durante la serata dei duetti di questa edizione. Ci sarà da divertirsi…

FantaSanremo 2023: la classifica degli artisti

12 – Ultimo con 25 punti

12 – Elodie con 25 punti

12 – Ariete coon 25 punti

8 – Olly coon 35 punti

8 – Marco Mengoni con 35 punti

8 – gIANMARIA con 35 punti

8 – Anna Oxa con 35 punti

5 – Leo Gassmann con 40 punti

5 – I Cugini di Campagna con 40 punti

5 – Gianluca Grignani con 40 punti

2 – Mara Sattei con 45 punti

2 – Coma_Cose con 45 punti

2 – Colla Zio con 45 punti

1 – Mr. Rain con 65 punti

Per tutti i dettagli relativi ai punteggi e ai possibili cambiamenti della classifica frutto del VAR ti rimandiamo al sito ufficiale del FantaSanremo o agli account ufficiali sui social.