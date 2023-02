Pooh in concerto a San Siro nel 2023: la data e le informazioni sui biglietti del grande evento di reunion della band bolognese.

Grande sorpresa per i Pooh: la band sarà protagonista di un ultimo grande concerto, una reunion straordinaria per celebrare una carriera immortale. Lo hanno annunciato i quattro (tre più uno) membri superstiti della formazione direttamente dal palco di Sanremo 2023. Quella che sembrava infatti un’apparizione finalizzata “semplicemente” a rendere omaggio al grande Stefano D’Orazio si è trasformata invece in una grandissima occasione per promuovere un evento che nessuno si sarebbe aspettato. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo ultimo grande concerto.

Pooh in concerto a San Siro: data e biglietti

Sono passati sette anni dall’ultimo concerto dei Pooh, l’ultimo grande evento della band con Stefano D’Orazio alla batteria. Sette lunghi anni che sembravano destinati a diventare eterni. Nessuno avrebbe mai pensato, infatti, che ci potesse essere davvero una reunion della band, specialmente per un vero e proprio concerto all’interno dello stadio più grande d’Italia. Gli stessi artisti avevano dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare a suonare insieme. E invece…

Pooh

“Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano“, hanno spiegato i tre reduci della formazione, cui si è aggiunto anche Riccardo Fogli. E si chiama proprio Pooh – Amici per sempre il loro concerto reunion in programma il 6 luglio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. I biglietti sono in vendita dall’8 febbraio sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto

Impossibile ovviamente scoprire quale possa essere la scaletta delle canzoni che gli artisti presenteranno nel concerto evento di San Siro, ma sappiamo che un bell’assaggio lo hanno già regalato sul palco dell’Ariston.

Sarà un modo per rendere omaggio a Valerio Negrini e Stefano D’Orazio, ma anche un modo per celebrare la carriera di un gruppo straordinario, forse il più importante nella storia della nostra musica. Per poter avere idea di cosa possa accadere a Milano, ecco la scaletta presentata a Bologna nel loro ultimo concerto, quello del 2016:

– Giorni infiniti

– Rotolando respirando

– Dammi solo un minuto

– Banda nel vento

– Vieni fuori

– In silenzio

– Piccola Katy

– Nascerò con te

– Io e te per altri giorni

– Se c’è un posto nel tuo cuore

– Amici per sempre

– L’altra donna

– Stai con me

– Se sai se puoi se vuoi

– La gabbia

– L’aquila e il falco

– Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

– Risveglio

– Ultima notte di caccia

– Viva

– Pierre

– In diretta nel vento

– Stare senza di te

– 50 primavere

– Alessandra

– Santa Lucia

– Uomini soli

– Quando una lei va via

– Notte a sorpresa

– Nel buio

– Domani

– Parsifal

– Per te qualcosa ancora

– Dove sto domani

– Cercando di te

– La ragazza con gli occhi di sole

– Ci penserò domani

– Pronto, buongiorno è la sveglia

– La donna del mio amico

– Canterò per te

– Dimmi di sì

– Noi due nel mondo e nell’anima

– Tanta voglia di lei

– Il cielo è blu sopra le nuvole

– Io sono vivo

– Non siamo in pericolo

– Chi fermerà la musica

– Pensiero

– Solo voci