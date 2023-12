Chiara Ferragni chiede scusa: “Errore di comunicazione, donerò 1 milione di euro all’ospedale”

Chiara Ferragni dopo 24 ore di silenzio (solo Fedez, ieri, ha detto la sua a riguardo rispondendo a un attacco indiretto di Giorgia Meloni) è tornata su Instagram per replicare all’Antitrust che le ha fatto una multa da un milione di euro in merito alla promozione del Pandoro di Balocco che lei ha pubblicizzato lo scorso Natale. Una promozione che lasciava intendere che ogni vendita corrispondeva a una donazione all’Ospedale Regina Margherita ma che in realtà, come è stato evidenziato, non c’entrava nulla.

“Chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia e questo è quello che insegniamo ai nostri figli” – ha esordito Chiara Ferragni – “Gli insegniamo anche che si può sbagliare e quando capita bisogna ammettere e rimediare all’errore fatto. E questo è quello che voglio fare ora. Devolverò un milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro separando in futuro qualsiasi attività di beneficienza dalle attività commerciali. Anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione si possono generare degli equivoci”.

L’imprenditrice digitale ha poi aggiunto:

“Impugnerò il provvedimento perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore in buona fede è stato legare un’attività commerciale con una di solidarietà. Mi dispiace aver sbagliato. Ma se la sanzione dovrà essere inferiore ho deciso che donerò la differenza all’Ospedale Regina Margherita che si sommerà così al milione di euro. Nei prossimi giorni parlerò con loro per capire come l’ospedale utilizzerà la somma da me donata”.

Dagli errori si impara e credo che Chiara Ferragni da questo errore abbia davvero imparato.