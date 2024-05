"Un curriculum professionale impeccabile è la chiave per aprire le porte alle opportunità di carriera"

Titolo: ADDETTO/A SEGRETERIA COMMERCIALE – BACK OFFICE – SUPPORTO AD-CON OTTIMO INGLESE – MILANO CENTRO



Azienda: AltaBrianza Lavoro



Descrizione:: operare come Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. Lav. n. 13/I/5640), su tutto il territorio nazionale. Che tu voglia inserirti… nel mondo del lavoro, o sia alla ricerca di nuovi stimoli professionali, AB Lavoro è pronta a supportarti per un nuovo…



Luogo:: Milano