Jovanotti fa capire che sarà assente al Festival di Sanremo 2021: guarderà la kermesse musicale con sua moglie e sua figlia.

Jovanotti guarderà da casa il Festival di Sanremo 2021, in compagnia della moglie e della figlia. Per questo, il cantante ha fatto capire ai suoi fan che non sarà fisicamente presente alla kermesse musicale che sarà condotta da Amadeus. Una scelta che riguarda anche la difficile situazione innescata dalla pandemia di Coronavirus: “Fatico a concentrarmi sul presente. Considerate le circostanze, faccio ricerca per le canzoni nuove del futuro“, queste le parole di Lorenzo Cherubini.

Jovanotti

Jovanotti: “canzoni nuove” all’orizzonte

Jovanotti si è connesso al suo account Instagram e ha lasciato un saluto ai suoi fan che lo seguono assiduamente sul popolare social. Dalle sue parole, comprendiamo che Lorenzo Cherubini non sarà presente al Festival di Sanremo 2021.

Ecco il post:

Ecco quanto apprendiamo dalla didascalia, “Sono passato per farvi un saluto e augurarvi cose belle. Considerate le circostanze ho pensato di vivere questo tempo dedicandomi a quello che chiamano ‘ricerca e sviluppo’ ovvero studiare, scrivere, imparare cose che non so, suonare tantissimo, ascoltare, viaggiare con la fantasia prendendo appunti che poi un giorno quando sarà il momento diventeranno canzoni nuove“.

Jovanotti tifa per la musica insieme alla sua famiglia

Il cantante, dunque, dopo aver esplicitato la volontà di utilizzare questi mesi per la creazione di nuova musica, ha fatto intendere che non prenderà parte all’edizione 2021 della popolare kermesse musicale italiana e che guarderà la manifestazione sul divano, insieme alla sua famiglia.

“Faccio fatica a concentrarmi sul presente, come consiglierebbero i saggi” spiega Cherubini, “perché è soprattutto il futuro che mi accende il desiderio e la fantasia, perché è lì che ci vedremo di nuovo, a ballare, a cantare, a dirci ce l’abbiamo fatta“. E sul festival di Sanremo: “Mi vedrò il festival di Sanremo con le mie ragazze come facevo da bambino, come tutti gli italiani o quasi, e farò il tifo per la musica“.