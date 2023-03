iPhone 15, i primi modellini rivelano le dimensioni di 4 versioni

iPhone 15 e 15 Pro arriveranno nell’autunno di quest’anno, probabilmente anche con una nuova versione Ultra. Tuttavia, le indiscrezioni sulla catena di produzione dei prossimi smartphone Apple sono già iniziate, e ora sono stati stampati in 3D i primi “modellini” di iPhone 15 che, secondo il sito giapponese Macotakara, avrà dimensioni sensibilmente diverse rispetto alla linea di iPhone 14. Innanzi tutto, vengono confermate due linee e quattro diversi modelli, iPhone 15 da 6.1, iPhone 15 Plus da 6.7, iPhone 15 Pro da 6.1 e iPhone 15 Pro Max da 6.7. I pro avranno cornici frontali più sottili e modulo della fotocamera più grande, mentre i Plus acquisiranno la Dynamic Island, la nuova tacca frontale che al momento è disponibile solo sugli iPhone 14 Pro. Secondo i leaker, anche iPhone 15 “base” avrà il modulo della fotocamera sensibilmente più grande, rendendo incompatibili le custodie della generazione precedente. In un video che accompagna l’articolo, viene mostrato come solamente iPhone 15 Plus dovrebbe mantenere sostanzialmente le stesse proporzioni della generazione precedente. Inoltre, sembra quasi certo che la linea Pro avrà un nuovo bordo arrotondato.