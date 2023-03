Apple Watch e scienziati rivelano: solo il 31% dorme abbastanza

Una ricerca condotta dal Brigham and Women’s Hospital di Boston e basata su dati di 42 mila utenti di Apple Watch rivela che la maggior parte delle persone non si avvicina nemmeno al quantitativo di sonno minimo necessario per riposare bene. Studiando l’andamento del sonno di oltre 2,9 milioni di notte in totale, registrato dallo smartwatch, gli studiosi hanno scoperto che solo il 31 per cento dei partecipanti dorme almeno sette ore a notte, il minimo consigliato per un individuo adulto. La American Heart Association, infatti, consiglia da sette a ore di sonno per riposare, indicando che dormire meno può portare all’abbassamento del tono cardiovascolare, calo delle prestazioni cognitive e, sul lungo periodo, demenza, depressione, obesità. livelli alti di zucchero e colesterolo nel sangue e pressione arteriosa alta. La ricerca rivela alcuni punti chiavi sulle abitudini dei partecipanti: il 66,4% delle persone, durante i giorni infrasettimanali , va a dormire prime di mezzanotte. Il numero scende al 55,6% nei weekend. Washington ha il maggior numero di persone che riposano almeno 7 ore, il 38,3%, le Hawaii il minore (24,2%). Il resto della ricerca del Brigham and Women’s Hospital verrà pubblicato nei prossimi mesi.