iPhone 15 e Apple Watch: prezzo e data d'uscita in Italia di tutte le novità

Apple ha rivelato oggi la nuova generazione di iPhone, i nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2, e nuovi accessori in FineWoven, una nuovo materiale più sostenibile. Ecco quali saranno i prezzi e le date di apertura dei preordini in Italia. Apple Watch Series 9 in alluminio parte da 459 euro per la versione GPS da 41 millimetri, che diventano 489 per quella da 45 millimetri. Le versioni GPS + Cellular costano 579 per il 41 millimetri e 609 per il 45. La versione in acciaio inossidabile, disponibile solo con combo GPS + Cellular, costa 809 euro per la versione 41 e 859 euro per la 45. A seconda del cinturino che si abbina il prezzo può variare. I nuovi cinturini magnetici in FineWoven costano 99 euro. Nel caso di Apple Watch Ultra 2, il prezzo scende rispetto allo scorso anno: 909 euro. I preordini sono già aperti e tutti i modelli saranno disponibili dal 22 settembre.

iPhone 15 parte da 979 euro per 128GB di archiviazione, 1.109 euro per 256GB e 1.359 euro per 512GB. Il modello iPhone 15 Plus, con schermo più grande, costa 1.129 per 128GB, 1.259 per 256GB e 1.509 per 512GB. Si può preordinare dalle 14 del 15 settembre, disponibile dal 22. Stesse date per iPhone 15 Pro, che parte in Italia da 1.239 euro per il modello da 6,1 pollici da 128GB, che diventano 1.369 per quello da 256, 1.619 per quello da 512, e 1.869 euro per 1TB di spazio. iPhone 15 Pro Max parte da 256GB a 1.489 euro, 1.789 per 512GB, 1.989 euro per la capacità massima, 1TB. Le nuove custodie in FineWoven, infine, costano 69 euro per tutti i modelli, 59 euro per quelle in silicone. Rinnovato anche il wallet MagSafe, ora in FineWoven, a 69 euro.