Apple presenta iPhone 15 e iPhone Pro

Apple svela il nuovo iPhone 15. Lo smartphone del colosso di Cupertino si presenta nelle versioni iPhone 15 e iPhone 15 Plus con schermi rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici. I telefoni in uscita in Italia il 22 settembre saranno dotati di una fotocamera principale da 48 megapixel e di un processore A16 Bionic, che consuma il 20% in meno di energia rispetto al suo predecessore. Una carica della batteria è destinata a durare per l’intera giornata. Arriva anche la Usb-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico.

Con l’iPhone 15 Pro ecco lo smartphone in titanio, con una scocca più leggera e sottile. Il tasto in alto a sinistra, inizialmente concepito per silenziare la suoneria, si trasforma nel tasto ‘action’ che oltre a silenziare la suoneria consente altre funzioni, compresa l’apertura della fotocamera e l’accensione della torcia e altro. Il processore A17 Pro è il più potente mai realizzato dall’azienda.

Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus (colori rosa, giallo, verde, blu e nero) sono disponibili da 128GB, 256GB e 512GB a partire da 979 euro e 1.129 al mese, rispettivamente.

Il prezzo dell’iPhone 15 Pro parte da 1.239 euro, quello dell’iPhone 15 Pro Max da 1.489 euro.