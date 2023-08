Inter-Monza oggi: formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario

L’Inter allenata da Simone Inzaghi debutta nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 ospitando alle 20.45 il Monza al Meazza nell’anticipo serale in calendario. I nerazzurri si presentano con una formazione rinnovata rispetto alla scorsa stagione: in porta Yann Sommer, in attacco Marcus Thuram, chiamato a colmare il vuoto lasciato da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il Monza, dopo la comoda salvezza della scorsa stagione, va a caccia di conferme.

Le formazioni:

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino.

La partita sarà trasmessa in tv da Dazn e da Sky Sport sui canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In streaming, il match è disponibile sull’app Sky Go e sulla piattaforma Now.