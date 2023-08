Frosinone-Napoli oggi: orario, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Napoli campione d’Italia apre la Serie A 2023-2024 facendo visita al Frosinone alle 18.30 nell’anticipo della prima giornata di campionato in calendario oggi, sabato 19 agosto. I partenopei, con Rudi Garcia in panchina al posto del nuovo ct azzurro Luciano Spalletti, si presentano in casa della neopromossa allenata da Eusebio Di Francesco senza Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano è out a scopo precauzionale. Il Napoli si presenta con una formazione senza nuovi innesti, in attesa che il calciomercato completi l’organico a disposizione di Garcia.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All. Garcia.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e potrà essere seguita sulla smart tv e in streaming sull’app di Dazn o sul sito della piattaforma.