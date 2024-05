Stagione finita per Chukwueze

Milan: lesione muscolare per il centrocampista

Guai in arrivo per il Milan di Stefano Pioli che deve fare i conti con l’infortunio rimediato da Samu Chukwueze. Il centrocampista rossonero è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco durante il match di sabato contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Sottoposto questa mattina ad esami clinici approfonditi, i risultati hanno stabilito le sue effettive condizioni.

La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra che non gli consentirà di scendere in campo per le ultime due giornate di Serie A.

Per lui, dunque, stagione finita: tempi di recupero più precisi verranno stabiliti solamente in seguito ad una nuova risonanza magnetica che verrà effettuata la settimana prossima.