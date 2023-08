Genoa-Fiorentina oggi: orario, dove vederla in tv e streaming, formazioni

Il Genoa ospita la Fiorentina alle 20.45 oggi nell’anticipo serale in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoblu, neopromossi, puntano sulla coppia d’attacco formata da Gudmundsson e Retegui. I viola, lo scorso anno finalisti sconfitti in Conference League e Coppa Italia, affidano le redini della squadra al brasiliano Arthur.

Le formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. In streaming, il match sarà visibile sull’app o sul sito della piattaforma.