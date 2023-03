Insulti gravi a Mara Venier e Barbara d’Urso dal profilo Mediaset: “Accesso anomalo all’account”

Oggi Barbara d’Urso ha fatto una sorpresa alla sua amica Gabriella Labate ed ha inviato un video che è stato trasmesso a Domenica In. Poche ore dopo sul profilo Twitter Qui Mediaset sono apparsi degli insulti rivolti probabilmente a Mara Venier e alla d’Urso: “Che cosa antipatica, t***e mi pare azzeccato Silvy”.

Solidarietà alle donne direttamente interessate da queste offese, anche se è facile immaginare chi possano essere. Chissà chi è “Silvy”, la persona a cui stava rispondendo.#DomenicaIn pic.twitter.com/S7lGoF9IfO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

Insulti a Barbara e Mara: interviene il profilo Qui Mediaset.

Il tweet con gli insulti ha fatto il giro del web e poco dopo l’account Qui Mediaset ha parlato di un attacco hacker/accesso anomalo: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo“.

Va detto che proprio ieri è nato un account “Qui Mediasett” che ha pubblicato una serie di fake news e che si è spacciato per il profilo ufficiale di Mediaset. L’account in questione oggi è stato cancellato. Che qualcuno se la sia presa con ‘Qui Mediaset’? Lo scopriremo presto, per adesso il profilo ufficiale risulta disattivato.

Oggi pome un account si è finto QuiMediaset e ha fatto un post su un finto calo degli ascolti e i fandom Donnalosi Nikiters Veneti hanno abboccato con tweet del tipo “il nostro potere”. Poi il vero quiMediaset ha scritto insulti a BdU e Mara e ora hanno chiuso il profilo official pic.twitter.com/wZ4ipieMzC — Matte051 – è un problema tuo se non capisci Alex (@matte051) March 26, 2023

Mara, le parole su Barbara d’Urso nel 2018.