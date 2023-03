Domenica In, Barbara d’Urso a sorpresa da Mara Venier, il video

Sorpresa choc gold a Domenica In. Oggi Barbara d’Urso è apparsa nel programma di Mara Venier per fare un regalo ad una sua carissima amica, Gabriella Labate, moglie di Raf.

Carmelita ha speso parole bellissime per la sua bff e poi ha parlato anche a Mara: “Ciao Ciupella, sto ridendo e penso a quello che penserai quando mi vedrai a Domenica In da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. Spiega della nostra farfalla che ti segue ovunque. E spiegale perché ci chiamiamo Ciupe. Io ti spiego invece perché sono qui. Sono qui per te, perché sei pazzesca, hai un cuore enorme davvero. Tu sei, sei, ci sei sempre. Con te rido tanto, piango, e mi manchi, ogni tanto prendiamo il treno e ci vediamo. Sei una moglie incredibile, sei una mamma meravigliosa e tutto quello che dico è vero e lo penso. Mara, mi mancano anche le serate io e te con i calzettoni a guardare la televisione insieme. Però senza amatriciana, te lo dico già da adesso“.

Senza amatriciana?

Domenica In, Barbara da Mara Venier, il video.

Mara Venier e Barbara d’Urso, le dichiarazioni.

Nel 2019 Barbara ha smentito i rumor di presunti dissapori con la Venier: “No, non siamo rivali. La concorrenza non toglie la stima e il bene che proviamo reciprocamente da vent’anni. Anzi, mi divertirebbe da matti fare un programma con lei“.

Anche Mara ha parlato dell’amicizia con la d’Urso: “Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera. Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate. E’ stupido entrare in competizione, siamo donne che ce l’hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei, ma non ci riuscite“.