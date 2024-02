In che anno è uscito il primo sistema operativo Macintosh? Era System 1

Da qualche mese, è disponibile macOS Sonoma, l’ultima versione del sistema operativo per Mac targata Apple. Ed in attesa di scoprire quali saranno le novità che ha in serbo il colosso di Cupertino, e che presumibilmente saranno presentate nel corso della WWDC 2025 di Giugno, facciamo un salto indietro.

Il primo sistema operativo per PC di Apple risale al 24 Gennaio 1984 ed era chiamato “System 1”. La prima release era disponibile per i computer Macintosh 128K e Macintosh 512K, e prendeva in prestito l’interfaccia grafica sviluppata per Lisa. Sebbene abbia compiuto 40 anni, molte delle funzioni in esso presenti sono ancora integrate in macOS.

La sua interfaccia era grafica, a differenza di vari concorrenti che richiedevano alle persone di memorizzare comandi da digitare in un prompt. Ad esempio, per aprire un file bastava fare doppio click su di esso: questo sistema è presente ancora oggi in tutti gli OS. Il suo peso era di 216KB, incluso un Finder da 42KB. Per fare un esempio, macOS 11 pesa 14GB.

Ovviamente i limiti erano tanti, principalmente legati al fatto che bisognava utilizzare i Floppy Disk, un formato che i più giovani non hanno mai conosciuto e che sono ormai diventati obsoleti in tutto il mondo. Di recente, proprio su queste pagine abbiamo riportato la notizia dell’addio ai Floppy Disk da parte del Giappone.