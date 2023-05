Eurovision Song Contest 2023: il vincitore e la classifica dell’edizione del festival tenuta a Liverpool.

Una nuova edizione dell’Eurovision Song Contest è andata in archivio. Una serata spettacolare quella vissuta a Liverpool in questo 2023, con grande protagonista il nostro Marco Mengoni, vincitore del premio per la miglior composizione, e in grado di essere competitivo per le prime posizioni anche nella classifica finale. In una serata ricca di emozioni, con il nostro Mahmood chiamato a cantare Imagine di John Lennon, a vincere è stata la grandissima favorita, l’artista che partiva con i favori del pronostico da mesi ormai: Loreen, l’artista della Svezia.

Eurovision Song Contest 2023: il vincitore

A oltre dieci anni dalla vittoria con Euphoria, Loreen torna a imporre la sua legge all’Eurovision, dominando in lungo e in largo grazie al successo della sua Tattoo. Una canzone che, tra mille polemiche, è riuscita a mettere d’accordo pubblico e critica, superando grazie soprattutto al voto delle delegazioni in gara il grande rivale di questa edizione, la Finlandia rappresentata da Käärijä e dalla sua virale Cha cha cha.

Loreen

Un successo molto importante per la cantante svedese di origine marocchina, che ha permesso con questo trionfo alla Svezia di ottenere la settima vittoria nella propria storia e di raggiungere al primo posto l’Irlanda nell’albo d’oro.

Per quanto riguarda l’Italia, molto buona la performance in classifica di Marco Mengoni, che ha chiuso con un ottimo quarto posto, a un passo dal podio, completato dall’artista finlandese e dalla sorprendente icona pop israeliana, Noa Kirel, in grado di conquistare tutti con la sua Unicorn.

La classifica dell’Eurovision 2023

Di seguito la classifica integrale dall’ultimo al primo posto:

Germania 18

Regno Unito 24

Serbia 30

Portogallo 59

Albania 76

Slovenia 78

Svizzera 92

Polonia 93

Moldova 96

Spagna 100

Francia 104

Austria 120

Armenia 122

Croazia 123

Cipro 126

Lituania 127

Cechia 129

Australia 151

Estonia 168

Belgio 182

Ucraina 243

Norvegia 268

Italia 350

Israele 362

Finlandia 526

Svezia 583

Di seguito il video della performance di Loreen sulle note di Tattoo: