Le migliori canzoni per la Festa della Mamma: brani italiani e stranieri da dedicare alla donna della nostra vita.

La figura della Mamma è talmente importante nella vita di tutti noi, che anche la musica, con i suoi artisti più famosi, gli ha spesso reso omaggio. Per celebrare al meglio la Festa della Mamma, andiamo a riascoltare una serie di canzoni speciali da poter dedicare ai nostri primi amori. Da classici della musica rock internazionale a veri e propri inni e poesie della nostra canzone, ecco le sette canzoni più belle ispirate dall’amore materno.

Festa della Mamma: le canzoni più belle da dedicare

La Festa della Mamma si celebra ogni anno la seconda domenica di maggio. Di tempo ce n’è per poter preparare sorprese speciali, ma forse è il momento di iniziare a muoversi. Di seguito vi proponiamo alcune canzoni perfette per poter emozionare le vostre madri, a prescindere da quali siano i loro gusti musicali!

Anna Tatangelo

Edoardo Bennato – Viva la mamma

Non possiamo non cominciare questa breve playlist da Viva la mamma, brano di Bennato del 1989, tratto dall’album Abbi dubbi. Una sorta di inno dedicato a quelle brave madri del dopoguerra ma che può adattarsi ancora oggi alle nostre straordinarie mamme italiane.

Ecco l’audio di Viva la mamma:

Christina Aguilera – Oh Mother

Struggente brano della grandiosa Christina tratto dall’album Back to Basics del 2006, racconta i maltrattamenti subiti dalla madre della cantante ad opera del padre. Un pezzo da dedicare a tutte quelle mamme che, nonostante le difficoltà della vita, riescono a dare tutto il proprio amore ai figli.

Di seguito il video di Oh Mother:

Jovanotti – Ciao mamma

Singolo del 1990 tratto dall’album Giovani Jovanotti, è una sorta di messaggio che l’artista manda alla madre per fargli capire che la vita è straordinariamente bella e che comunque lui continua a pensare a lei. Allegra e spensierata, non c’è niente di meglio per far sorridere la propria mamma.

Di seguito un video di Ciao mamma:

Pink Floyd – Mother

Capolavoro assoluto tratto dall’album The Wall della band di Roger Waters, Mother è un brano da dedicare a quelle madri con cui si è avuta qualche incomprensione, magari a causa di quell’affetto così forte che in certi casi può divenire soffocante.

La mamma in questione è infatti una donna iperprotettiva che costruisce un ‘muro’ attorno al proprio figlio per proteggerlo dalla cattiveria del mondo, ma lo fa con tanta ossessività da causare problemi psicologici al bambino, che non accetta possa crescere.

Ascoltiamo insieme la splendida Mother:

Sottotono – Amor de mi vida

Già dal titolo si capisce quanto sia importante per i Sottotono la figura materna. Ma basta leggere qualche frase di questo splendido testo per capire che tipo di brano abbiano partorito i due rapper: “Se soffro so già che soffri, se sto bene so già che tu te ne accorgi piena di attenzione […] vivi nei miei mondi, nei sogni più profondi, consapevole di ogni tuo miracolo, di troppe bugie colpevole…“.

Di seguito il video ufficiale di Amor de mi vida:

Queen – Mother Love

Altro struggente brano, presente nell’ultimo album dei Queen, Made in Heaven, pubblicato nel 1995, a quattro anni dalla scomparsa di Freddie Mercury. In questo pezzo vibrante ed emozionante si chiede alla propria madre quel conforto che solo lei può dare, alla fine di una vita ricca di dolore e delusioni.

Di seguito l’audio di Mother Love:

Anna Tatangelo – La più bella

Canzone presente nell’album Mai dire mai del 2007, è una lettera d’amore dedicata alla mamma, semplice ma efficace e apprezzabilissima da tutte le madri d’Italia.

Di seguito il video di La più bella: