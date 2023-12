Il tuo gatto disdegna alcuni marchi di cibo? Esiste una spiegazione a questo atteggiamento piuttosto comune

Il gatto sa essere davvero esigente in fatto di cibo, esistono diversi fattori che potrebbero far vacillare la sua volontà di assaporare ciò che gli dai

Il gatto affascina fin da sempre l’uomo molto anche per la sua misteriosità e indipendenza, questi animali fieri, infatti, non sono soliti “piegarsi” ai nostri voleri, anche quando si parla della loro alimentazione. Sono tantissimi, infatti, i proprietari di gatti disperati per la selettività del proprio micio riguardo ciò che gli diamo da mangiare, in alcuni casi questi animali sanno infatti dimostrarsi davvero disgustati davanti la ciotola, lasciando tutto intatto e andando via sdegnato e quasi offesi per ciò che gli abbiamo fornito.

Ciò che non sappiamo e che i gatti sono animali che si basano moltissimo sui sensi sviluppatissimo che possiedono, olfatto e gusto sono due di questi ma anche la consistenza è in grado di far leva sulla volontà di un gatto di mangiare o meno ciò che gli mettiamo nella ciotola.

I gatti sentono anche la minima differenza in fatto di cibo, “fregarli” non è facile se decidono di non mangiare!

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Olfatto e gusto sono molto più sviluppati nei gatti che negli esseri umani, è facile dunque capire che, se anche noi abbiamo preferenze marcate in tavola, figuriamoci come queste preferenze possano evidenziarsi se parliamo di un gatto. Questo è il motivo per cui non sempre i nostri felini d’appartamento mangiano ciò che gli diamo, sembrano ai nostri occhi piuttosto snob e schizzinosi.

La verità è che un gatto, ancor di più se viziato fin da piccolo dal suo padrone, sa riconoscere i cibi migliori, ama mangiare non solo per fame ma proprio per saziare anche la sua mente deliziandosi con alimenti che abbiano un buon odore, un buon sapore ed una buona consistenza. Chiunque si chieda se il gatto sente le differenze tra varie marche di cibo, la risposta è dunque affermativa, non solo le sente ma può sentirle in maniera marcata e dunque rifiutare la nostra offerta di cibo.

È ovvio che la fame rende meno schizzinosi, ma affamare il gatto per costringerlo a mangiare ciò che gli diamo non è una buona idea. Questo potrebbe infatti stressarlo e renderlo nervoso e, molto spesso, incline a fuggire via in cerca di cibo che gli piaccia maggiormente, mettendo magari più a rischio la sua vita. Se il vostro gatto non mangia, infatti, non è un capriccio, così come lo intendiamo noi, ma è sintomo che la pietanza non è di suo gradimento, oppure che c’è qualche altra cosa che non va.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Seppur è vero che anche i gusti dei gatti cambiano, e che questi animali possono stufarsi della solita minestra, è anche vero che la maggior parte di loro è abitudinaria e , dunque, se improvvisamente la ciotola resta piena, sarà il caso di indagare a fondo prima di pensare che la colpa sia della viziataggine del micio. Alcune volte nausea, dolore addominale o problemi alla bocca possono rendere impossibile il pasto al gatto, in questi casi sarà quindi meglio provvedere ad una celere visita veterinaria.

Un gatto che tenta di mangiare ma demorde potrebbe sottolineare dolore, uno che non si avvicina nemmeno minimamente alla ciotola, invece, potrebbe soffrire di nausea. Un gatto che non gradisce un alimento ma ne mangia voracemente un altro, è invece un gatto che sta solo indicando le sue preferenze, dovute al fatto che quell’alimento in particolare soddisfi le sue aspettative di consistenza, gusto e profumo.

Un gatto abituato ad un padrone che cucina per lui, probabilmente non si lascerà convincere facilmente dal cibo in scatola, scegliere alimenti di qualità indiscussa però molto spesso fa la differenza e riesce a convincere il micio. Questa scelta è fondamentale per il suo benessere e ci eviterà parecchi problemi di salute che dovremo gestire con fatica in futuro, scegliere bene cosa gli diamo e le giuste quantità è dunque fondamentale, ricordandoci sempre che un gatto in sovrappeso, per quanto bello, non è un gatto sano,ragion per cui regolarci e non eccellere o forzare il nostro gatto nel mangiare non è una cosa che andrebbe abitualmente fatta.