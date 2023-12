Lasciare il gatto dagli amici per le vacanze è una buona idea? Se lo fai potrebbe succedere questo

Quando si parte ci può essere il bisogno di lasciare il nostro gatto alle cure di qualcuno, ma è veramente consigliato spostarlo di casa?

In alcuni casi ci può essere il bisogno di spostare il nostro animale domestico per affidarlo alle cure momentanee di terze persone, se per un cane questa pratica comune è piuttosto tollerata, un gatto potrebbe invece rispondere in maniera diversa. Se avrai bisogno di spostare il tuo gatto da una casa all’altra sono tanti i fattori che dovrai considerare, tra questi anche l’adattabilità soggettiva del gatto stesso, una caratteristica che però non è così solita in questi animali.

Prima di pensare di spostare il tuo gatto dovresti dunque valutare alcune alternative suggerite dal portale Animal Expert, queste alternative sono funzionali ed in grado di non stressare il tuo gatto che in una nuova casa potrebbe reagire in maniera imprevedibile e mettere addirittura a rischio la sua vita.

Spostare un gatto dalla propria casa non è quasi mai una buona idea! Queste creature sono troppo abitudinarie

Chiunque abbia un gatto in casa sa bene quanto questi animali sappiano essere abitudinari, che sia nelle ore di sonno o per i momenti dei pasti, il gatto sa essere un vero orologio svizzero e proprio questo rappresenta un grosso limite quando ci troviamo a dover essere assenti da casa. In questo caso lasciare il gatto solo può spaventare il proprietario che, in alcuni casi, potrebbe decidere di portare l’animale da amici o parenti.

Entrare in una casa nuova per un gatto non è però facile tanto quanto lo è per un cane, questi animali sono molto legati al loro territorio e se portati altrove generalmente reagiscono molto male, nascondendosi, scappando e comunque elevando il loro livello di stress. Un gatto esportato altrove potrebbe non mangiare per giorni ne uscire dal proprio nascondiglio o addirittura tentare la fuga al primo momento utile andando incontro a pericoli e mettendo a rischio la sua vita.

Un’esperienza come questa, quindi, è decisamente meglio non regalarla al proprio gatto, che comunque non si godrebbe l’amore della nuova famiglia momentanea a meno di casi eccezionali. I gatti in grado di accettare una cosa simile sono più unici che rari, secondo Animal Expert dovremmo dunque agire in modo diverso.

Se possibile è sempre meglio lasciare il proprio gatto in casa, anche se questo sentirà la nostra mancanza, infatti, la sua routine non verrà completamente stravolta e questo lo farà stare più sereno. Dando le chiavi ad un conoscente che possa portare da mangiare al vostro micio ed offrirgli qualche coccola farete il bene del vostro micio, magari chiudendo alcune stanze dove questo potrebbe creare più disagi o cacciarsi nei guai.

Esistono poi in commercio delle valide alternative per tenere compagnia al tuo gatto, alcune telecamere o baby monitor specifici che possono permetterci di comunicare con lui, vedere cosa sta facendo e addirittura lasciar cadere qualche premietto quando decidiamo noi. Questo sistema è utile per non fare sentire solo il vostro gatto, ma se l’assenza si prolunga troppo o siete costretti a spostarlo esistono alcuni sistemi che possono aiutare tale spostamento.

Se il vostro gatto dovrà abitare altrove per un po‘, per aiutarlo sarà essenziale portare nella nuova casa le sue cose, la sua cuccia ed i suoi giochini, ad esempio, lo faranno sentire più al sicuro e meno stressato, allo stesso tempo sarebbe meglio non dare subito piena disponibilità di casa all’animale che impaurito potrebbe fuggire o trovare angoli impensabili dove andarsi a nascondere.

Il passaggio in una nuova casa dovrà essere graduale e far sentire il gatto al sicuro, questa opzione è sempre migliore di quella di portare il proprio gatto in viaggio con sé, visto che questa situazione sarebbe ancora meno gradita. Qualunque sia la tua scelta dovrai sempre tenere a mente che un gatto, per quanto possa sembrare indipendente, avrà sempre bisogno di compagnia ed attenzioni, un completo abbandono per giorni non è quindi la scelta giusta per la sua salute e quella della vostra abitazione.