esce oggi il videoclip ufficiale di “Paprika”

Il 10 maggio è uscito il nuovo singolo di Ghali intitolato “Paprika”, oggi il cantante ha annunciato l’uscita del videoclip ufficiale.

Ghali, artista urban-pop di spicco nel panorama musicale italiano, ha recentemente scosso il pubblico e i social network con il suo ultimo singolo “Paprika“, pubblicato il 10 maggio sotto l’etichetta Sto Records/Warner Music Italy.

Il brano ha ottenuto un successo immediato, posizionandosi stabilmente nella top 10 dei singoli su FIMI/GfK e su Spotify, e generando un’ampia risonanza su TikTok, dove conta oltre 16mila video realizzati dai fan. Oggi è stato pubblicato il videoclip ufficiale della canzone.

“Paprika”: collaborazioni internazionali e videoclip

La canzone vanta la collaborazione di Takagi & Ketra, duo rinomato per la produzione musicale, insieme a figure di riferimento del songwriting latino come J-Castle e Daramola. Questo team ha saputo coniugare talenti e sensibilità diverse, dando vita a un suono che si distingue per ritmi accattivanti e influenze multiculturali.

Il lancio di “Paprika” è stato accompagnato dal videoclip, diretto da Lorenzo Sorbini e prodotto da MAESTRO & Think Cattleya. Il video, dall’estetica old school e con un’attenzione particolare per lo stile, vede Ghali esprimersi in un ambiente casalingo, vestito con grande cura dalla stylist Ramona Tabita, dando così vita a un’opera visiva che sottolinea e amplifica il leitmotiv del brano “Spari su un cuore che già sanguina”.

Appuntamenti live e tour annunciati

La carriera di Ghali continua a evolversi con successo, confermandolo non solo come un artista dallo stile unico e visionario, ma anche come una presenza costante e significativa sulle scene live italiane e internazionali. L’estate del 2024 vedrà l’artista esibirsi il 14 agosto all’Olbia Arena come uno degli headliner del Red Valley Festival, un’apparizione che anticipa l’avvio del suo atteso tour “GHALI – LIVE 2024“.

Ghali

Il tour, organizzato da Vivo Concerti, porterà l’artista nei più importanti palazzetti d’Italia, con sette date confermate tra cui due a Milano al Forum, già sold out, e successivamente Firenze, Roma, Bologna e Napoli. Ghali, con la sua ultima hit “Paprika” e gli imminenti appuntamenti live, non solo riconferma il suo talento e la sua capacità di intercettare le tendenze musicali contemporanee, ma si appresta a vivere un altro anno di successi e conferme nel cuore della scena musicale.