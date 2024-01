Il suo gatto torna a casa dopo aver “fatto shopping”: incredibile

Quando il gatto Papa Legba torna a casa dopo aver “fatto shopping” la sua mamma umana non riesce a credere ai propri occhi.

Quel che ha suscitato le preoccupazioni di una donna, al punto tale da spingerla a rivolgersi ai social network per ricevere delle spiegazioni, l’insolito comportamento del suo gatto. La donna conosce bene il suo gatto e non riesce a spiegarsi come sia possibile che, al ritorno da ogni sua passeggiata, varchi la soglia di casa con un nuovo indossando un nuovo capo d’abbigliamento su misura. Papa Legba, infatti, oltre a essere un gatto nero che si infastidisce facilmente al contatto ravvicinato, non avrebbe mai indossato nulla di sua spontanea volontà.

Gatto torna a casa dopo aver “fatto shopping”: per Papa Legba è piuttosto insolito

Il mistero del gatto nero con gli occhi gialli, e con sempre un nuovo maglioncino addosso al suo rientro in casa, sta spopolando su TikTok. Il 6 gennaio 2024 la donna aveva condiviso un primo appello per capire cosa accadesse durante ogni gita nei dintorni della sua abitazione.

Nella clip condivisa su TikTok da @wedonotwnacat la donna mostra Papa Legba con il suo nuovo “acquisto” sottolineando quale sia la difficoltà del gatto a indossare un simile indumento o, addirittura, a lasciarsi accarezzare più del dovuto.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sull’argomento >>> Perché i gatti amano trasportare i vestiti piuttosto che indossarli

Un utente, intervenendo tra i commenti alla clip, ha sostenuto l’ipotesi che probabilmente il cucciolo sia “uscito per andare a fare shopping” consigliando alla donna di “controllare la sua carta di credito“. Nonostante la risposta non abbia tradito, al suo interno, un velo di ironia, sembra che abbia aiutato la donna a ricollegare alcuni dettagli riguardanti la vita passata di Papa Legba.

La donna ha raccontato agli utenti la sua convivenza con il gatto nero e di aver adottato Papa Legba cinque anni fa. All’epoca Papa Legba si dimostrava ai suoi occhi come un gatto randagio e aveva deciso di aiutarlo a uscire dalla sua precaria situazione in strada donando al micio una casa in cui potersi sentire al sicuro e ricevere l’amore e la cura di una mamma umana. Da quel momento lei e Papa Legba sono divenute inseparabili. Eppure qualcosa ha sempre lasciato pensare alla donna che lei non fosse stata l’unica famiglia di riferimento per Papa Legba nel vicinato.

@wedonotownacat Replying to @KDSmiththeWriter #update #catvideo #catupdate #catsoftiktok #catsinsweaters #cat #fyp #blackcatsoftiktok #newyear #viralcatvideo ♬ Funny – Gold-Tiger

L’ipotesi ha iniziato a divenire una possibilità sempre più tangibile quando Papa Legba ha iniziato a presentarsi a casa con un maglioncino diverso ogni volta. In quest’ultima clip, su TikTok, Papa Legba si mostra alla camera con addosso un maglioncino di colore rosa chiaro. Come si può risolvere un simile mistero? La donna lo domanda con curiosità ai suoi follower su TikTok. Ma, in attesa di ricevere una risposta esaustiva, non resta che attendere di scoprire quale sarà la nuova cifra stilistica di Papa Legba al termine della sua prossima gita fuori porta.