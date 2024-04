il suo micio non sta tanto bene e lo affida a un amico, poi sparisce per non pagare il veterinario…

Un’amicizia tradita e un felino con un padrone senza cuore: la storia di un padrone che abbandona il gatto per non pagare il veterinario.

E’ davvero incredibile per chi ama e vive con un animale domestico immaginare la crudeltà di cui può essere capace un essere umano senza scrupoli che, per questioni economiche, non ha esitato ad abbandonare il suo felino domestico e a tradire l’amicizia con un amico di vecchia data. E’ quello che è accaduto a Chance, il gatto abbandonato dal padrone per non pagare il veterinario: una storia che vi farà arrabbiare ma che, in fondo, ha trovato il suo lieto fine.

Padrone abbandona il gatto per non pagare il veterinario: la storia di Chance

Nessuno avrebbe pensato a un epilogo del genere: né Chance, il gatto protagonista (suo malgrado) di questa vicenda né tanto meno il suo neo-padrone, che immaginava di doversi prendere cura di lui per un tempo limitato. Invece a quanto pare il padrone di Chance non solo ha approfittato della buona fede del suo amico, chiedendogli di badare al suo micio in attesa di una sistemazione, ma anche del legame che aveva instaurato con lo stesso felino.

Quando infatti il padrone di Chance si è trovato in difficoltà e non sapeva dove dormire, il suo amico non ha esitato a spalancargli le porte della sua casa e si è offerto di prendersi cura dello sfortunato felino in attesa che appunto il suo padrone trovasse una sistemazione per entrambi. Ma una volta passati i mesi, il padrone di Chance ha deciso di far perdere le sue tracce, lasciando all’amico non solo il suo animale domestico ma anche da saldare i conti dal veterinario.

Padrone abbandona il gatto per non pagare il veterinario: un inatteso lieto fine

Dopo essere stato mandato via da casa dai genitori, il padrone di Chance si è impegnato a trovare una nuova sistemazione per sé e avrebbe dovuto portare con sé anche il suo ‘amato’ gatto: ma a quanto pare, dopo sei mesi, ha adottato la tecnica del ghosting, facendo perdere completamente le sue tracce sia all’amico fidato sia al suo micio. La triste storia di Chance è stata raccontata su Reddit dal suo nuovo padrone che, per fortuna, ha deciso di adottarlo e di prendersene cura.

Le condizioni fisiche di Chance erano infatti molto compromesse e lo avevano costretto a numerose visite e interventi del veterinario. Sebbene il suo padrone lo abbia abbandonato lasciandolo nelle mani del suo (ormai ex) amico, tradendo anche quest’ultimo, in realtà per il micio non ci si sarebbe potuto augurare un finale migliore: non solo ha trovato una nuova famiglia ad accoglierlo ma anche un padrone amorevole che non è ‘scappato’ davanti alle nuove responsabilità… e alle fatture del veterinario.