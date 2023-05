Miles Kane, Baggio: il significato del testo della canzone dedicata al grande ex calciatore Roberto Baggio.

Nuova canzone per Miles Kane. Il cantante e chitarrista britannico, ex Little Flames e Rascals, ha pubblicato il 17 maggio un nuovo singolo per anticipare il suo prossimo album, One Man Band. Ed è una canzone che, in qualche modo, sembra essere indirizzata proprio al pubblico italiano. S’intitola Baggio, ed è un omaggio spassionato e sincero all’omonimo Divin Codino che ha scritto alcune delle pagine più belle nella storia del nostro calcio.

Il significato di Baggio, la nuova canzone di Miles Kane

Con Baggio va a definirsi ancora meglio, dunque, il quadro della situazione che ci sta accompagnando verso l’uscita di One Man Band, il quinto album da solista del musicista britannico, a un anno di distanza da Change the Show.

Roberto Baggio

Ma cosa ha portato un artista cresciuto a Liverpool a dedicare una canzone a un calciatore fenomenale, un’icona del calcio mondiale, che però non ha mai vestito alcuna maglia di squadre inglesi? La spiegazione l’ha data lo stesso Kane attraverso un comunicato stampa. Tutto nasce da quando, per la prima volta in tv, vide il Divin Codino in campo. Aveva otto anni, era il 1994 e il grande Roberto stava trascinando l’Italia ai Mondiali americani, fino a quella maledetta finale di Pasadena persa ai rigori contro il Brasile.

“Era la prima volta che vedevo un uomo così diverso e unico“, spiega Kane, aggiungendo: “Vederlo mi ha portato ad essere ossessionato da quella squadra di calcio italiana, mi ha fatto venire voglia di farmi crescere i capelli e penso che sia stato l’inizio della mia ossessione per la moda italiana“. In altre parole, è stato proprio Baggio a renderlo ciò che è diventato oggi, e per questo che ha voluto omaggiarlo attraverso una canzone che nel testo recita: “Baggio mi stai mostrando la strada da percorrere, quando mi sentivo perso e giù ero solito sedermi e guardarti rubare la scena“.

Di seguito l’audio ufficiale del nuovo singolo:

Chi è Miles Kane

Classe 1986, Miles Kane è un artista di Birkenhead, vicino Liverpool, cantante e chitarrista britannico. Nel corso della sua carriera ha fondato band di successo come The Little Flames, The Rascals e The Last Shadow Puppets, prima di dedicarsi a un importante percorso da solista.

Nel corso della sua carriera ha già partecipato a festival importanti come Glastonbury e il Rock in Roma e ha fatto da supporto in alcune date a una leggenda della musica britannica, Liam Gallagher.