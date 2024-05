Il mio gatto fa la pasta anche per altri motivi: fanno morire dal ridere

Questo intraprendente gatto è troppo simpatico: il micio fa morire dal ridere quando è colto in flagrante mentre fa la pasta.

Dai mici che corrono in skateboard, da una parte all’altra del loro appartamento, ad altri che rincorrono, invece, assorti: magnetiche bolle di sapone, ce n’è davvero per tutti i gusti. Grazie al filmato condiviso su TikTok da @momentsgang, appena una settimana fa, gli utenti ne avrebbero scelto finora, tra i suoi mici protagonisti, uno in particolare. Si tratta di un simpatico gatto dal manto grigo che impasta scrupolosamente dei biscotti. Il micio lo fa seguendo le indicazioni di una nota trasmissione di cucina.

Troppo simpatico: gatto “impasta i biscotti” come nella trasmissione di cucina

Il profilo di @momentsgang ha condiviso su TikTok il virale filmato lo scorso 3 maggio. Il video – che ha come sua colonna sonora da canzone “Sneaky Sneaky – Gold-Tiger” – sarebbe riuscito a racchiudere, secondo l’opinione degli utenti, una sorprendente quantità di aneddotti riguardanti le più insolite parentesi quotidiane dell’universo dei felini.

Nella clip dedicata al micio dal pelo folto e grigio si nota come il suo umano di riferimento abbia colto l’esatto momento in cui il gatto è come ipnotizzato dalla trasmissione di cucina. Nello schermo del computer si vede un uomo mentre si dedica a un impasto con della farina su un tipico ripiano da stesura.

La parte comica della clip è indubbiamente il gatto che simula – “con gran precisione” – i movimenti riportati nel filmato dall’uomo. Il micio grigio spalanca gli occhi gialli, “attentissimo” a quel che fa: e procede con l’impasto. Una scena davvero molto simpatica.

Gatto impasta i biscotti, come lui altri mici dalle attività sorprendenti

Tra gli episodi più amati – e finora documentanti nel filmato dedicato a simpatici gatti alle prese con cose buffe – pare vi sia quello del gatto assorto dalla presenza di bolle di sapone nel suo salotto. Il micio bianco e nero resta come sospeso di fronte alla grande bolla trasparante.

L’espressione di perplessità del gatto alla scoperta delle bolle di sapone, seguito da un altro gattino che cerca di vincere la gara con se stesso con il suo piccolo skate, sarebbero stati i momenti preferiti dagli spettatori da remoto.

@momentsgangSkate boarding kitty takes the win!♬ Sneaky Sneaky – Gold-Tiger

La pagina di @momentsgang, inoltre – per chi fosse interessato ai suoi contenuti, non si dedica a raccontare solamente buffi episodi della vita dei quattro zampe, ma anche dei loro migliori amici umani.