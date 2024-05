i suoi cuccioli sono allo stremo delle forze ma trova un aiuto nell’essere umano

Una vicenda straziante è stata portata all’attenzione degli internauti grazie alla pubblicazione di un video commovente che dimostra quanto gli animali siano stupefacenti.

Una mamma aveva da poco partorito i suoi cuccioli in una radura ma rendendosi conto che i piccoli non erano al sicuro e nemmeno abbastanza nutriti la dolce felina ha cercato in ogni modo di salvargli la vita facendo ricorso all’essere umano.

Lottavano tra la vita e la morte, la speranza di una mamma di salvare i suoi cuccioli

Nel video postato sul social TikTok si può notare infatti una gattina di tre colori che fa la spola tra la radura e il cancello di casa di un uomo, che stupito da quello che sta accadendo, non solo ha ripreso tutto ma ha fatto il possibile per aiutarla.

Nella clip infatti è stata inserita una didascalia che afferma: “Ragazzi guardate mamma gatto che cerca aiuto per i suoi gattini in fin di vita, e veramente straziante .” nella clip è stata inserita anche un altra didascalia per sensibilizzare più persone possibile: “No all’abbandono degli animali e non al maltrattamento”.

La scena che si è prospettata davanti all’uomo mette in luce infatti una situazione devastante che si verifica in tutto il mondo ovvero quella del randagismo, sono infatti moltissimi gli animali che vengono abbandonati in strada , e la situazione diventa ancora più complessa sconcertante e drammatica, quando si tratta di cuccioli o di mamma partorienti.

In questo caso la felina è stata estremamente fortunata dato che l’uomo non si è limitato a girare il video, ma ha anche seguito la gattina per aiutarla mentre faceva da spola tra il luogo in cui aveva partorito qualche giorno prima, e un luogo che per lei era più sicuro per i suoi micetti aiutandola anche nel trasporto.

L’uomo ha anche cercato tra i cespugli non trovando però altri gatti. Nel video si può notare come la gatta abbia anche rifiutato del cibo perché il suo lavoro di mamma non era ancora terminato. La micia infatti dopo alcuni secondi di riposo e dopo aver già trasportato 4 gatti è ripartita immediatamente alla ricerca del quinto cucciolo, e si vede tornare poco dopo mentre con la bocca trasporta l’ultimo dei figli, che però era visibilmente in fin di vita.

Mentre i gattini trasportati in precedenza erano attivi seppur con gli occhietti ancora chiusi l’ultimo sembrava esanime, ma l’uomo non si è scoraggiato ed è immediatamente salito in macchina correndo da un veterinario per tentare di salvargli la vita.

Spesso e volentieri si crede che gli animali non abbiano molta empatia nei riguardi dei proprio cuccioli, ma ancora una volta questo video ha dimostrato come nonostante le avversità una mamma abbia fatto veramente di tutto per far si che i suoi cuccioli in fin di vita riuscissero a sopravvivere.

@pupilla72 #mammagattocercaaiutopersalvareisuoigattini ♬ suono originale – sophia ★

Il video pubblicato sui social ha riscosso un notevole successo generando moltissimi commenti di ammirazione non solo per l’eroismo del gatto che si è fidata nonostante tutto dell’essere umano, ma anche di come un solo uomo possa fare la differenza tra la vita e la morte per delle piccole creature indifese.