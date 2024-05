Eroe salva la famiglia dal rovinoso incendio ma di lui alcuna traccia

L’eroe era scomparso senza lasciare traccia di sè dopo aver salvato la sua famiglia dal rovinoso incendio che ha distrutto la loro abitazione.



Non è la prima volta che un cane di nome Thor diventa un eroe quando si tratta di salvare esseri umani in pericolo a causa di un incendio. Già nel 2021, ad esempio, i vigili del fuoco di Royston – una città del Regno Unito – hanno reso omaggio a un loro omonimo e fedele aiutante a quattro zampe impegnatosi per molti anni nel settore divenendo, infine, nel 2019 il cane in servizio per i “Herts Fire and Rescue” più coraggioso e affidabile.

Nessuna traccia dell’eroe che ha messo in salvo la sua famiglia dal rovinoso incendio

Dopo la prematura scomparsa di Thor, l’eroe degli “Herts Fire and Rescue”, sembra che un altro fido abbia preso il suo posto, ma – stavolta – nelle vesti di un comune cittadino a quattro zampe lanciatosi tra le fiamme per salvare la sua famiglia nella città di Ribeirão Preto, in Brasile.

La storia, questa volta, riguarda un’altra prematura scomparsa. Eppure si tratta – in questo caso particolare – di un cane dileguatosi in circostanze inizialmente misteriose in seguito a un incendio. Del cane di famiglia Thor, infatti, si sarebbe definitivamente persa ogni traccia soltanto dopo che le autorità locali avrebbero appurato la buona salute di ciascun membro della sua famiglia di umani.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Il cane Wilbur sveglia i proprietari durante l’incendio

Secondo le ricostruzioni degli agenti sembra che l’incendio che ha colpito la casa di Thor in Brasile sia divampato all’interno dell’abitazione privata intorno alle 2 di notte a causa di un cortocircuito. Il primo ad accorgersi del pericolo sarebbe stato proprio Thor. Il quattrozampe avrebbe abbaiato senza sosta, facendo tutto il possibile pur di avvisare la sua famiglia e per spingerla ad uscire in fretta dall’edificio in fiamme. Una volta fuori di Thor non vi è stata più alcuna traccia.

La misteriosa sparizione del cane Thor e il suo ritrovamento

Nei giorni successivi all’incidente e alla sua scomparsa la famiglia ha continuato a cercare Thor, spargendo volantini nella cittadina e diramando annunci – con foto segnaletiche del loro cane – anche in rete. Thor aveva vissuto con loro fin quando era soltanto un cucciolo. I suoi familiari avevano scelto di adottarlo dopo aver scoperto del suo abbandono in strada.

Fortuitamente un vicino di casa ha riconosciuto il cane e, dopo aver avvertito la famiglia, lo ha riconscegnato loro accompagnandolo fino all’uscio della loro nuova casa. Come riporta il canale ufficiale di @eptvoficial sui social, Thor è tornato a casa sano e salvo e dopo tanto timore – da entrambi le parti, di essersi persi per sempre – ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia.