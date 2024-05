Weenect Cat XS – NUOVO collare GPS per gatti | Mini localizzatore GPS in tempo reale | Il più piccolo sul mercato | Funziona con abbonamento | Collare incluso | Garanzia a vita

49,99€ - 34,99€

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 12,1 x 11,9 x 3,2 cm; 27 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Weenect

ASIN ‏ : ‎ B0CHMZCYZC

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

💳 ABBONAMENTO RICHIESTO – Il collare GPS è dotato di una SIM (inclusa) e richiede un abbonamento per coprire le spese di servizio. Gli abbonamenti disponibili (a partire da 4,16 € al mese) sono: abbonamento mensile (impegno minimo di 3 mesi), abbonamento prepagato di 1 anno, abbonamento prepagato di 3 anni.

📍 MONITORAGGIO GPS IN TEMPO REALE – Il collare GPS manda la sua posizione continuamente: una nuova posizione GPS ogni secondo con la modalità Superlive. Il monitoraggio della posizione è illimitato. 🌍 SENZA LIMITI DI DISTANZA – Il collare GPS funziona senza alcun limite di distanza. Puoi seguire il tuo gatto dal tuo telefono (iPhone e Android) in tutto il mondo (in più di 100 paesi, compresi tutti quelli europei).

📶 MULTI-RETE – L’unico tracker 5G-ready, compatibile con 4G (LTE-M/NB-IoT) e 2G. Carta SIM inclusa nel prodotto (Vodafone | Telecom Italia | Windtre | Swisscom | Deutsche Telekom/T-Mobile). Per utilizzare il tracker e ottenere le migliori prestazioni è necessaria una buona connessione di rete.

🔋 BATTERIA A LUNGA DURATA – Fino a 10 giorni di autonomia grazie alle zone wifi di risparmio energetico e 3 giorni di tracciamento continuo (la durata può variare in base al tempo in movimento e alla forza del segnale GPS e della copertura di rete GSM). Ricarica in solo 2 ore.

🤏 MINI GPS – Con le sue dimensioni ridotte di 60,5 x 24,5 x 15mm e un peso di soli 27g, il Collare GPS per cani e gatti Weenect XS si distingue dai concorrenti in quanto modello più piccolo sul mercato. Consigliato per tutti i gatti da 3kg in su. ♾️ GARANZIA A VITA – Weenect ripara il tuo prodotto quando è possibile, o lo sostituisce con un prodotto rigenerato nel caso contrario, per tutta la vita. Dì addio all’obsolescenza programmata.