il Labrador è al rifugio da più di 500 giorni

Il Labrador si trova al rifugio da più di 500 giorni ormai e il personale pensa che sia dovuto alla sindrome del cane nero.

Il Labrador è una delle razze più dolci, giocose e leali che ci possano essere. Sono perfetti con i bambini e amano stare al fianco della loro famiglia, inoltre sono anche una delle razze più amate al mondo. Si trovano principalmente in tre colorazioni: bianco, marrone e nero. Nonostante l’alta richiesta di questa razza, i volontari di un rifugio non si spiegano perché un labrador si trova ancora sotto le loro cure.

Si trova in rifugio da più di 500 giorni: il Labrador è alla ricerca di una famiglia

Un mix di Labrador nero è rimasto in un rifugio di Washington per oltre 500 giorni. Il volontario che ha postato la sua storia su TikTok pensa che la colpa possa essere della “sindrome del cane nero”.

Un video diventato virale su TikTok vede come protagonista un mix Labrador nero di 3 anni che si trova in un rifugio da oltre 500 giorni. Visualizzato più di 227.1 mila volte da quando è stato pubblicato il 7 luglio, ha fatto ormai il giro del social network e ha smosso molti animi degli utenti di TikTok. Il suo nome è Butter ed è stato portato alla Benton-Franklin Humane Society di Kennewick nel novembre 2021. Con la caption “POV sei stato un cane da rifugio per oltre 500 giorni e nessuno vuole portarti a casa”, il volontario presenta il dolce cane. Descritto come un animale abbastanza nervoso, la vita in canile non lo aiuta e ha bisogno al più presto di una famiglia amorevole.

Il Benton-Franklin è un rifugio “no-kill”, il che significa che alcuni animali possono rimanere lì per molto tempo, come Butter. In un altro video pubblicato sempre sulla piattaforma di TikTok, i volontari hanno specificato che la quota di adozione di Butter è di appena 55 dollari. Si sono spesso interrogati sul motivo del perché non viene adottato in quanto, nonostante sia un po’ nervoso a causa dell’ambiente, è un cane dal musetto dolce e gentile. Non è una novità che i cani adulti siano soliti rimanere di più in rifugio rispetto ai cuccioli, ma 500 e più giorni sono anche troppi. Secondo i volontari, uno dei motivi potrebbe essere la sindrome del cane nero.

@juliesaraceno2 Replying to @h.nicosia Butter update: still there! He is adoptable at @Benton Franklin Humane Society. #shelterdogsrock #adoptashelterdog #tricitieswa ♬ Jacob and the Stone – Emile Mosseri

In uno dei suoi video su TikTok, sostengono che Butter potrebbe avere una permanenza più lunga del previsto perché è un cane di colore nero, il quale tende ad essere adottato più lentamente rispetto ad altri. È un fenomeno abbastanza comune dove i cani neri vengono scartati per l’adozione a favore di animali di colore più chiaro ed è un fatto che è stato osservato dai rifugi e dai gruppi di soccorso di tutto il mondo. Che sia a causa del suo colore, della sua personalità o della semplice sfortuna, Butter è ancora disponibile presso il rifugio e sperano che la sua storia possa far breccia nel cuore di qualcuno.