pur di averne uno, fa qualcosa di incredibile

Un dolce cagnolino di razza Pitbull tutti i giorni fa qualcosa di incredibile: si siede e aspetta paziente in fila il suo turno per mangiare il gelato.

Sente il suono della campanella e si prepara ad uscire. Si fa aprire la porta di casa e, mentre la sua umana finisce di prepararsi, si avvia da solo poco distante dalla sua abitazione. Qui, dietro a una fila di persone che aspettano il loro turno per comprare il gelato, anche lui attende in fila. Il protagonista di questa storia è un intelligente ed educatissimo (nonché estremamente goloso) cane dal manto bianco e marroncino, che tutti i giorni alla stessa ora sentendo il suono della campanella del furgoncino del gelataio si avvia per ricevere il suo spuntino preferito: un cono ricoperto da fresco gelato.

Aspetta in fila il suo turno per avere un gelato: l’educazione del paziente Pitbull è incredibile

Il video che ritrae il simpatico modo di comportarsi del quattro zampe è stato condiviso su YouTube dal canale ufficiale Rumble Viral all’account social @rumble viral.

Il filmato condiviso su YouTube si intitola: «Pit Bull patiently waits in line for ice cream» (tradotto in italiano: «Pit Bull aspetta pazientemente in fila per un gelato»). Così si legge nella didascalia posta a corredo delle immagini: «After hearing the ice cream truck’s famous “theme”, this adorable Pit Bull couldn’t help but run over for a cone. Watch as he patiently sits down and waits in line!» (tradotto in italiano: «Dopo aver sentito il famoso “tema” del camioncino dei gelati, questo adorabile Pit Bull non ha potuto fare a meno di corre per un cono. Guardalo mentre si siede pazientemente e aspetta in fila!»).

Come è possibile vedere dal filmato, il cagnolino si siede in fila dietro alle persone e attende sia il suo turno sia l’arrivo della sua umana. Non appena la donna paga il gelataio, il cagnolino si sposta da sotto al bancone dei gelati e aspetta la sua umana che gli offre il fresco spuntino. Il comportamento di questo cucciolo sembra proprio quello di un bambino che tutti i pomeriggi chiede ai suoi genitori di comprargli il gelato. Il quattro zampe è un esemplare di American Pit Bull Terrier, più comunemente noto come Pit Bull o anche Pitbull. I Pit Bull sono spesso considerati cani tenace e indomiti, estremamente coraggiosi, fedeli al proprio padrone e aggressivi; in realtà sono sicuramente cani leali e protettivi nei confronti della propri famiglia, ma l’aggressività, come accade sempre negli animali, è il risultato dell’educazione sbagliata che quando sono cuccioli ricevono dagli esseri umani.

Sono moltissime infatti le storie condivise sui social network che testimoniano la dolcezza di questa razza di cani; e il comportamento del cagnolino dal manto bianco e marroncino che adora il gelato ne offre un’ulteriore esempio. La donna che vive insieme a questo quattro zampe sa bene quanto il suo cucciolo sappia essere affettuoso ed educato e proprio per questo motivo lo premia comprandogli il suo dolce preferito. Anche il gelataio ormai conosce i gusti del cagnetto e si preoccupa di preparargli il miglior gelato e il migliore biscotto che un cane possa mangiare. Il video dello spuntino pomeridiano dell’educatissimo cagnetto ha emozionato milioni di utenti del web, ricordando ancora una volta quanto gli animali sappiano essere speciali. (di Elisabetta Guglielmi)