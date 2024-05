il grande passo nessuno se l’aspettava ora

Nella vita di ogni individuo si possono identificare delle tappe che segnano in modo importante la crescita personale. Dopo gli importanti traguardi raggiunti, Angelina Mango ha deciso di compiere un importante passo insieme al suo compagno.

Angelina Mango

In questi ultimi anni la vita di Angelina Mango è stata totalmente rivoluzionata e stravolta. L’ingresso e la vittoria nella scuola di Amici 2023 ha segnato il primo punto di svolta nella sua vita. Da quel giorno, la cantautrice italiana di 23 anni ha conquistato un successo dietro l’altro. In seguito alla vittoria al Festival di Sanremo di quest’anno, la cantante si trova a Malmo come rappresentato dell’Italia agli Eurovision Song Contest.

I molti successi lavorativi hanno totalmente cambiato la vita della giovane, ma un altro importante cambiamento riguarda la sua vita sentimentale. Da anni Angelina Mango è legata ad Antonio Cirigliano e da poco, la coppia ha compiuto un passo importante. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la cantante ha rivelato di essere andata a convivere a Milano.

“Vivo a Milano con il mio fidanzato.”

Una svolta che era nell’aria già da un po’ ed ora di è concretizzata prendendo una casa un zona Navigli. Angelina lascia l’appartamento, sempre a Milano, in cui viveva con mamma Laura e il fratello Filippo. La coppia sta costruendo, passo dopo passo, il proprio nido d’amore.

“Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa. È importante prendersi cura del proprio spazio vitale.”

Angelina Mango e Antonio Cirigliano

Ma questo non significa che Angelina passi le sue giornate chiusa in casa, anzi. Sembra che sia molto facile incontrarla in giro per Milano.

“Cammino tanto, mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone. Ho proprio la mania di andare nei posti affollati e salutare la gente.”

Angelina Mango

Nel corso dell’intervista Angelina parla anche del suo rapporto con Maria De Filippi e racconta:

“Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ho un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce sempre a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio.”

Una giovane donna che sta costruendo il suo futuro, passo dopo passo, affiancata da un uomo che ama e rispetta. Al momento si trova a Malmo e dunque non può dedicarsi alla sua nuova casa, ma tutti gli italiani sperano e tifano per lei e per il successo nella competizione.