Il governo americano ha acquistato delle orme di dinosauro con un costo record

Pochi giorni fa, il servizio forestale degli Stati Uniti ha annunciato di aver acquistato circa 27 acri nella contea di Ouray. Niente di strano, se non fosse che nel terreno vi è uno dei più importanti reperti di dinosauri al mondo.

Ve lo diciamo subito: si tratta delle tracce di dinosauro più lunghe al mondo. In origine, i tre appezzamenti di terreno furono acquistati dal Charles Real Estate Trust, che acquistò il terreno nel 1945 con la speranza di poter trovare l’oro. La famiglia Charles era totalmente ignara delle tracce di dinosauri. Ciò è diventato evidente solo nel 2021, quando gli scienziati hanno studiato scrupolosamente il sito.

Nel 2022, la famiglia si è rivolta al servizio forestale degli Stati Uniti per vedere se l’agenzia avesse qualche interesse ad acquisire il terreno. L’accordo è ora andato avanti, con il Servizio Forestale degli Stati Uniti che ha acquistato il terreno per 135.000 dollari, secondo il Denver Post. Dopo aver visto orme di dinosauro che non dovrebbero esistere, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta questa volta.

Situato nella contea di Ouray, in Colorado, il sito West Gold Hill Dinosaur Track presenta 134 impronte di dinosauri consecutive che si estendono per quasi 97 metri. Le impronte fossili che potete osservare al seguente link, furono calpestate nel terreno circa 150 milioni di anni fa da un singolo sauropode (il celebre dinosauro dal “collo lungo”).

Le tracce fossili di dinosauri di queste dimensioni sono incredibilmente rare poiché vengono create (e conservate nel tempo) solo se le condizioni sono praticamente perfette. Si trovano spesso lungo le coste fangose, anche se il West Gold Hill Dinosaur Track si trova in realtà ad un’altitudine di 2.835 metri, caratteristica che lo rende ancora più “iconico”. Ma quali saranno ora le conseguenze dell’acquisizione?

Oltre a mantenere la porta aperta a ulteriori ricerche, l’acquisto garantisce che il pubblico manterrà l’accesso al sito. Il Servizio Forestale prevede infatti di collocare segnali didattici sul sito e creerà anche una nuova pagina web, per trasmettere informazioni sull’importanza del sito e sulla storia naturale dell’area circostante. Considerando la recente polemica sui nomi dei dinosauri “sessisti” e “razzisti”, si tratta finalmente di una bella notizia

“L’acquisizione di questi nuovi appezzamenti, con l’esclusiva pista dei dinosauri, evidenzia la nostra dedizione alla conservazione. Preservando queste impronte fossilizzate, non solo stiamo salvaguardando una preziosa risorsa scientifica, ma stiamo anche creando un’incredibile opportunità per il pubblico di connettersi con un lontano passato, ispirando curiosità, istruzione e gestione“, ha affermato in una nota Jim Pitts, supervisore forestale ad interim per le foreste nazionali di Grand Mesa, Uncompahgre e Gunnison.