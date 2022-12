Il futuro delle drag queen italiane in tv è sempre più incerto: le novità

Questa è la settimana dell’incoronazione della seconda Next Drag Superstar di Drag Race Italia, ma le notizie per gli amanti di quest’arte non sono rosee. Domani sera, infatti, sarebbe dovuto partire il programma di Alba Parietti dal titolo Non Sono Una Signora ma improvvisamente – dopo una campagna promozionale già partita fra stampa e tv – è stato tutto sospeso. “Andrà in onda a febbraio” dicono in Rai, anche se il destino del programma è tutto da vedere.

A far luce su quanto accaduto è stato Giuseppe Candela su Dagospia che ha così scritto:

“Continua a slittare la messa in onda di “Non sono una Signora”, il drag show condotto da Alba Parietti destinato al prime time di Rai2. Era tutto pronto, tra interviste, spot e promozione poi lo stop dai vertici. Gira voce che si tratterebbe di una decisione dell’amministratore delegato Fuortes, presa dopo aver visionato la prima puntata. Un prodotto ritenuto non all’altezza o una questione legata alla tematica drag? Va detto che al suo posto ci andrà lo show di Cristiano Malgioglio, non proprio un campione di virilità. La trasmissione figura ora in palinsesto nella primavera del 2023, prima dovrà evitare di sovrapporsi con “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci”.

Che il problema di Non Sono Una Signora sia la qualità del prodotto?

Drag Race Italia: “la terza stagione sarebbe tutta in salita”

Nel dubbio, come già detto, questa è la settimana dell’incoronazione della seconda Next Drag Superstar di Drag Race Italia, ma anche su questo fronte il futuro sembrerebbe essere tutt’altro che roseo. Il primo a lanciare l’ipotesi di chiusura è stato Pipol, rilanciata questa settimana sempre da Candela.

“Con l’arrivo della Warner a Discovery è cambiato il vento. E i numeri sono numeri. Stando alle nostre fonti l’azienda avrebbe deciso di cancellare dal palinsesto due titoli condotti da Tommaso Zorzi: Questa è casa mia e Tailor Made-Chi ha la stoffa?. Niente bis dopo i bassi ascolti ma non sarebbe finita qui. Anche il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio, i primi dubbi già sulla realizzazione della seconda edizione e per la terza la strada sarebbe tutta in salita”.

Una fonte vicina al programma mi ha personalmente confermato l’arrivo della terza stagione, ma i rumors esterni dicono tutt’altro. Chi avrà ragione? Datemi la terza di Drag Race e nessuno si farà male.

#LeaveDragRaceItaliaAlone!