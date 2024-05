Gli inquirenti smentiscono Fedez: “Presente al momento dell’aggressione”, trapelano altri dettagli

A distanza di tre settimane dall’aggressione a Cristiano Iovino in questi giorni stanno emergendo nuovi dettagli su quanto accaduto quel famoso 21 aprile. Fra le novità trapelate a Pomeriggio 5 è che Fedez e Cristiano, prima di andare al The Club, hanno passato la serata in un ristorante – seppur a due tavoli diversi – perché entrambi invitati al compleanno di un amico in comune. “Gli inquirenti sono certi della presenza di Fedez sotto casa di Iovino, le telecamere lo hanno immortalato” – le parole di Michel Dessì.

“Abbiamo ascoltato gli inquirenti e ci hanno confermato che il rapper era lì quella notte. Al momento è solo indagato, Fedez al momento non ha ancora alcuna documentazione per le mani. Come ha fatto a dire che le immagini erano poco visibili a causa della pioggia?“. Un mistero così commentato da Aldo Vitali, direttore di Sorrisi. “La chiave del mistero è la non-denuncia di Iovino, io denuncerei subito se sapessi chi è stato a picchiarmi. Il fatto che lui non abbia denunciato è la chiave della storia: non è stato un apprezzamento di Iovino alla ragazza con cui esce Fedez ad aver fatto scatenare tutto. C’è altro. E questo è il motivo per cui Iovino non ha denunciato e Fedez ha smentito di esserci“.

Tre ultras del Milan arrestati dalla Digos per aggressione: tra loro sembrerebbe esserci anche il bodyguard di #Fedez#Pomeriggio5 pic.twitter.com/UwSmTwrMJ7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 14, 2024

Gli inquirenti smentiscono Fedez

Michel Dessì, dopo aver confermato la presenza di Fedez nel momento dell’aggressione a Iovino, ha aggiunto: “Fedez oggi non si è fatto trovare, abbiamo visto suo padre, ma non ci ha neanche degnati di uno sguardo nonostante fossimo a meno di cinquanta centimetri. Il rapper su Instagram ha poi pubblicato un testo di una canzone dove dice ‘leggo più scemenze sui giornali che sui muri dei bagni’. Cosa c’è di vero? Un post rivolto a noi che lo stiamo cercando. Secondo lui non stiamo raccontando la verità? Eppure gli inquirenti sono certi“.