Daniele Dal Moro, la sorella contro il padre di Antonella Fiordelisi: lo sfogo

Non solo Mimma Fusco, in questi giorni un altro familiare di un gieffino è intervenuto sui social. Ieri la sorella di Daniele Dal Moro ha pubblicato una storia in cui si rivolge direttamente a Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella. Michela Dal Moro ha chiesto all’uomo di supportare la figlia senza screditare gli altri vipponi.

“Credo che ci sia modo e modo di supportare una figlia in un percorso che sicuramente le gioverà… e non credo sia questo. Soprattutto nel rispetto delle famiglie degli altri concorrenti che vivono una situazione che dovrebbe conoscere. Stefano Fiordelisi, mi auguro che lei insieme a me condivida il fatto che screditare il percorso degli altri non sia un buon modo per esprimere la propria forza”.

La sorella di Daniele contro il padre di Antonella 🛩️🛩️🛩️ #GFvip #GFVIPParty https://t.co/0CJjRqLN7F — Andrea 💙 (@andrea9737268) December 6, 2022

Daniele Dal Moro, a cosa si riferisce la sorella.

Secondo molti utenti dei social la sorella di Daniele Dal Moro avrebbe scritto quelle parole per un post di una fanpage che Stefano ha condiviso nelle sue storie (e cancellato poco dopo): “Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata)“.

C’è anche chi pensa che lo sfogo della ragazza sia dovuto a dei like messi dal padre di Antonella su Twitter. Uno dei tweet ai quali Stefano Fiordelisi ha messo like è questo: “Sto andando a salvare Charlie Gnocchi. E si mi faccio schifo, ma soggetti come Daniele Dal Moro devono sparire della televisione italiana e chi non la pensa così si facesse vedere da uno bravo“.